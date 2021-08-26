Минские милиционеры поучаствовали в благотворительной акции «В школу с «Добрым сердцем»

Сотрудники Московского РУВД на протяжении многих лет помогают социальным учреждениям в своем районе. В этот раз в рамках акции «В школу с «Добрым сердцем» милиционеры передали многофункциональное устройство (три в одном: сканер, принтер и ксерокс) социально-педагогическому центру.





Старший инспектор по агитации и пропаганде милиции Любовь Трепашко в преддверии учебного года напомнила юным участникам движения, как правильно вести себя в тех или иных ситуациях, чтобы не оказаться в роли пострадавшего:

– Считанные дни остаются до начала нового учебного года, – отметила старший инспектор. – Поэтому на протяжении многих лет мы стараемся оказывать посильную помощь социально-педагогическому центру нашего района. В этот раз мы подарили принтер, а также провели с ребятами профилактическое мероприятие на знание ПДД, после чего вручили им подарки: светоотражающие элементы, раскраски и другие полезные вещи.





В свою очередь директор СПЦ Татьяна Изотова поблагодарила сотрудников милиции за оказываемую помощь и тесное продуктивное сотрудничество.

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Фото Московского РУВД.