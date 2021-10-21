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  2. Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды

Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды

На общественное обсуждение вынесен проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды". Об этом сообщают на Национальном правовом интернет-портале. 


Законопроект подготовлен с учетом правоприменительной практики в связи с необходимостью комплексной корректировки закона об охране окружающей среды. В частности, предусматривается изложение закона в новой редакции; исключение из него неэффективных норм, имеющих неоднозначное толкование, пробелов в правовом регулировании; устранение внутренних противоречий между нормами; приведение норм в соответствие с иными законодательными актами и международными договорами Беларуси.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 21 по 31 октября включительно на электронный адрес: an_work@minpriroda.gov.by.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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