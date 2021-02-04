Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства, подвел итоги 2020 года и рассказал, как будет развиваться отрасль в ближайшие месяцы.
По словам главы ведомства, системе ЖКХ удалось обеспечить требуемый объем и качество услуг и выполнить показатели эффективности работы в прошлом году. Для комфортного проживания граждан и предоставления жизненно важных услуг коммунальными службами было сделано немало.
В ближайших планах коммунальщиков замена 409,61 километра сетей водоснабжения и 174,69 километра сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации. Предстоит ремонт и (или) реконструкция 3110 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ввод 3450 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов после капремонта. В новом году работники жилищно-коммунального хозяйства заменят в жилых домах 966 лифтов. Также заявлены работы по строительству и реконструкции восьми очистных сооружений сточных вод.
До конца текущего года планируется заготовить более 780,6 тысячи тонн вторичных материальных ресурсов.
Опубликовано:
1087
Министр ЖКХ на итоговой коллегии Минжилкомхоза обозначил задачи на 2021 год
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна ШИМУК