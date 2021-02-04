Министр ЖКХ на итоговой коллегии Минжилкомхоза обозначил задачи на 2021 год

По словам главы ведомства, системе ЖКХ удалось обеспечить требуемый объем и качество услуг и выполнить показатели эффективности работы в прошлом году. Для комфортного проживания граждан и предоставления жизненно важных услуг коммунальными службами было сделано немало.В ближайших планах коммунальщиков замена 409,61 километра сетей водоснабжения и 174,69 километра сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации. Предстоит ремонт и (или) реконструкция 3110 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ввод 3450 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов после капремонта. В новом году работники жилищно-коммунального хозяйства заменят в жилых домах 966 лифтов. Также заявлены работы по строительству и реконструкции восьми очистных сооружений сточных вод.До конца текущего года планируется заготовить более 780,6 тысячи тонн вторичных материальных ресурсов.