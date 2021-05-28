Вчера состоялся визит министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Он высоко оценил развитие этого направления в нашей стране и отметил, что обмен опытом крайне важен. Сегодня же казахские специалисты прибыли на экскурсию на наше ведущее фармпредприятие – «Белмедпрепараты» – и познакомились с производством вакцины против коронавируса.
Взаимный обмен опытом с зарубежными коллегами важен как для белорусской стороны, так и для партнеров из Казахстана, уверен генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев:
– У обеих стран есть положительные наработки, которыми важно делиться. Сегодня мы получили информацию о том, что государство уходит из регулирования розничного рынка обращения лекарственных средств в Казахстане. Соответственно, это нужно учитывать и в нашей работе – в плане маркетинга, продвижения, поиска партнеров.
Выпуск вакцины на площадках предприятия продолжается: уже закончено производство второго компонента, специалисты приступили к изготовлению новых партий первого. Предполагаемый объем – 500 тысяч ампул.
Фото предоставлены РУП «Белмедпрепараты»
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Министр здравоохранения Казахстана побывал на «Белмедпрепаратах» и познакомился с процессом производства вакцины против коронавируса
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