Министр здравоохранения Казахстана побывал на «Белмедпрепаратах» и познакомился с процессом производства вакцины против коронавируса

Взаимный обмен опытом с зарубежными коллегами важен как для белорусской стороны, так и для партнеров из Казахстана, уверен генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев:Выпуск вакцины на площадках предприятия продолжается: уже закончено производство второго компонента, специалисты приступили к изготовлению новых партий первого. Предполагаемый объем – 500 тысяч ампул.Фото предоставлены РУП «Белмедпрепараты»