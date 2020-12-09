Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и представитель Европейского бюро ВОЗ в Беларуси Масуд Дара обсудили общие проекты в системе здравоохранения

Коронавирусная пандемия, подчеркнул министр, во многом стала носить характер не только медицинский, но и экономический, в какой-то мере даже политический. Да и в целом проблемы общественного здоровья всегда выходят на политический уровень и требуют принятия решений от верхних эшелонов власти, что сейчас и происходит.Господин Масуд Дара назвал пандемию тяжелой для всех стран в равной степени, и ее преодоление - новый опыт для ВОЗ:В приоритете в Беларуси российская вакцина «Спутник V», которая сейчас успешно проходит испытания, более того - разрабатывается трансфер ее технологий и производство в нашей стране. Но для вакцинации будет использоваться целый ряд препаратов, подчеркнул министр. В плане борьбы с коронавирусом Беларусь выработала собственные механизмы, которые, как покажет время, либо станут алгоритмами, либо прекратятся с уходом инфекции. К примеру, пресечена контактная передача коронавируса в ходе родов, подобных случаев инфицирования во вторую волну не зафиксировано. Основные центры специализированной медпомощи на республиканском и региональном уровне не перепрофилированы, внедрено этапное лечение, реабилитация, амбулаторное лечение пациентов с помощью создания контактных бригад.Вместе с тем наша страна оперативно реагирует на рекомендации ВОЗ, и не только касательно коронавирусной инфекции. По надобности кардинально меняет протоколы лечения и корректирует законодательные проекты. Скоро вступим в новый пятилетний план социально-экономического развития. И все достижения в нем произойдут благодаря собственному и мировому опыту.