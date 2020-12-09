Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и представитель Европейского бюро ВОЗ в Беларуси Масуд Дара обсудили общие проекты в системе здравоохранения

В Министерстве здравоохранения прошла первая официальная встреча министра Дмитрия Пиневича и специального представителя директора Европейского бюро ВОЗ в Беларуси Масуда Дара. Обсуждались планы дальнейшего взаимодействия, в том числе совместная борьба с COVID-19. Дмитрий Пиневич констатировал прежнее успешное сотрудничество с господином Масудом Дара:
- Подчеркиваю нашу общую приверженность к ВОЗ, принципам профилактики, реагирования на различные ситуации, наши позиции всегда во многом совпадают. Для нас важна оценка и расстановка приоритетов ваших представителей насчет борьбы с коронавирусной инфекцией. И во многом на белорусский алгоритм ответа эпидемической ситуации, систему лечения, подготовку материально-технической базы повлияли широкие контакты с экспертами ВОЗ. У нас могут отличаться некоторые взгляды и подходы, но универсальность едина.
Коронавирусная пандемия, подчеркнул министр, во многом стала носить характер не только медицинский, но и экономический, в какой-то мере даже политический. Да и в целом проблемы общественного здоровья всегда выходят на политический уровень и требуют принятия решений от верхних эшелонов власти, что сейчас и происходит.
Господин Масуд Дара назвал пандемию тяжелой для всех стран в равной степени, и ее преодоление - новый опыт для ВОЗ:
- Со своей стороны мы готовы оказывать Беларуси всемирную поддержку по всем аспектам противодействия COVID-19, в первую очередь что касается тестирования, лечения, финансовой составляющей, поставки СИЗов, реорганизации профильных служб, консультирования. Мы готовы содействовать в вакцинации. Понятно, что иммунизировать всю популяцию сразу не удастся, это произойдет поэтапно. Беларусь соблюдает международные требования, направленные на оценку эффективности противовирусных препаратов. Опыт, который здесь нарабатывается, полезен для ВОЗ и других стран.
В приоритете в Беларуси российская вакцина «Спутник V», которая сейчас успешно проходит испытания, более того - разрабатывается трансфер ее технологий и производство в нашей стране. Но для вакцинации будет использоваться целый ряд препаратов, подчеркнул министр. В плане борьбы с коронавирусом Беларусь выработала собственные механизмы, которые, как покажет время, либо станут алгоритмами, либо прекратятся с уходом инфекции. К примеру, пресечена контактная передача коронавируса в ходе родов, подобных случаев инфицирования во вторую волну не зафиксировано. Основные центры специализированной медпомощи на республиканском и региональном уровне не перепрофилированы, внедрено этапное лечение, реабилитация, амбулаторное лечение пациентов с помощью создания контактных бригад.
Вместе с тем наша страна оперативно реагирует на рекомендации ВОЗ, и не только касательно коронавирусной инфекции. По надобности кардинально меняет протоколы лечения и корректирует законодательные проекты. Скоро вступим в новый пятилетний план социально-экономического развития. И все достижения в нем произойдут благодаря собственному и мировому опыту.
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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и представитель Европейского бюро ВОЗ в Беларуси Масуд Дара обсудили общие проекты в системе здравоохранения
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Фото: Алексей МАТЮШ