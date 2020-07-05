Министр труда и соцзащиты рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире СТВ рассказала, какие меры приняло государство для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.

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— Был принят ряд указов, постановлений правительством. И один из них – Указ № 178, который был принят 28 мая (первая часть Указа), в поддержку трудовых коллективов, именно тех, которые ушли на простой по причине того, что свернулись внешние и внутренние рынки, те, которые находились в режиме неполной занятости.

Какая норма? Предоставление безвозмездной субсидии со стороны государства. Более 300 организаций получили разрешение на открытие счета в банке для того, чтобы поступали субсидии. 112 организаций уже подали заявления. И первая тысяча человек уже получила эту государственную субсидию.

Государство взяло на себя сохранение таких социальных гарантий, как пенсионные гарантии. За человека оплачивает эти взносы Фонд социальной защиты. Средний параметр, когда мы проанализировали по тысяче человек этих, субсидия получилась 265 – на человека. Это доплата до МЗП и оплата взноса в Фонд социальной защиты, — поведала Ирина Костевич.

Она добавила, что вторая часть Указа № 178 предусматривает изменения в подходы социальной адресной государственной помощи.

— Это очень важный механизм для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и по этой причине у них снизились доходы. Что предусматривает 178-й Указ? Тут тоже две очень важные нормы. У людей, у которых в мае, июне и июле заканчивается ежемесячное социальное пособие, которое им было ранее назначено, чтобы люди не ходили и не собирали документы (понимаем, сложная эпидемиологическая ситуация), им автоматически продлилось ежемесячное социальное пособие. Средний размер этого пособия на одного человека – 90 рублей. И таких людей, которым мы продлили автоматически, без хождения по каким-то инстанциям – 9 тысяч человек. 5 тысяч человек, у которых истекает это пособие в июле, еще войдут в эту дополнительную адресную социальную помощь, — уточнила министр.

Она отметила, что выплата 90 рублей предусмотрена на человека, но ежемесячное пособие получает семья.

— Если в среднем возьмем такую модель семьи из пяти человек, тогда семья в месяц получит дополнительно от государства поддержку в размере 450 рублей. Немалая сумма. Второй механизм, который мы предусмотрели, – упрощение порядка назначения нового ежемесячного социального пособия, когда человек его, допустим, не получает. Здесь в чем особенность? Если в действующем механизме при подаче заявления на предоставление документов о своем среднедушевом доходе за 12 месяцев, то здесь мы урезали, понимая сложность ситуации, именно в течение трех месяцев (апрель, май, июнь). Мы взяли только доход за три месяца. Что мы увидели? Люди тоже активно обратились за этой поддержкой. Но мы пошли дальше, ведь 178-й Указ – это временный Указ, и он будет действовать до 31 августа, — отметила Ирина Костевич. — Мы пошли на постоянную меру, проанализировав, когда увидели, кто приходит за получение адресной социальной помощи. Конечно, в первую очередь это многодетные семьи. Мы понимаем, с рождением каждого ребенка доход семьи на каждого человека снижается. Принят указ второй в мае, с 1 сентября для многодетных семей упрощается порядок предоставления адресной социальной помощи. Прежде всего повышается критерий нуждаемости, а второе – пособие, которое ранее выплачивалось 6 месяцев, семья будет получать 12 месяцев.

Министр также обратила внимание, что государство в этом году предприняло две серьезные меры — упрощение, обусловленное пандемией, и системная мера с 1 сентября по отношению к многодетным семьям.

— По итогам 2020 года 50 миллионов рублей будет потрачено на ежемесячное социальное пособие на поддержку семей, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и у которых снизились доходы, — заключила Ирина Костевич.