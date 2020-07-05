Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Костевич: «Ситуация на белорусском рынке труда управляемая»

Костевич: «Ситуация на белорусском рынке труда управляемая»

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ

Фото: архив БЕЛТА

- Наш белорусский рынок труда - я бы охарактеризовала текущий период, как достаточно управляемый. 

Министр отметила, что в первые три месяца (январь-март) уровень занятости был на уровне прошлого года, 100 процентов. 

- Конечно, изменения  пошли уже в апреле-мае. Мы это очень хорошо видим, просматривалась эта проблема. Если посмотреть за пять месяцев, то по занятым в экономике – темп 99,8 процента. То есть на 0,2 процента количество занятых в экономике снизилось. 

И это гораздо ниже уровня сокращений, которые сегодня наблюдаются на мировом рынке:

- Анализ приема и увольнения показал, что наниматели (крупный и средний бизнес) не применяли активно такую меру, как массовое увольнение людей либо вообще увольнение людей по необоснованным причинам. 

По словам Ирины Костевич, ведомство проверило 288 организаций среднего и крупного бизнеса. Массовых нарушений не было обнаружено. 

- Есть нарушения норм Трудового кодекса со стороны нанимателей, но это единичные случаи. 

Министр отметила, что сотрудники министерства проверяли и те случаи, о которых шла речь в средствах массовой информации. Она рассказала подробнее об одном таком случае, когда одно из СМИ написало про молодого человека, которого якобы уволили из-за того, что он не поставил подпись за действующего Президента. 

- Мы оперативно выехали в Белорусский государственный университет физической культуры, встретились с нанимателем, встретились с этим молодым человеком. На месте по факту ситуация складывается совершенно по-другому. У парня контракт заканчивается 8 июля. И не дожидаясь извещения, уведомления со стороны нанимателя о прекращении либо продлении дальнейшего контракта молодой человек пишет заявление, что он хочет расторгнуть контракт. И заявление он написал 29 мая. 

При этом, рассказала Ирина Костевич, наниматель пошел на встречу этому молодому человеку – он предоставил ему вне графика отпуск. Кроме того, молодой человек получил пособие на оздоровление в полном объеме. 

В продолжение темы, министр отметила, что увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. 

- Наниматели выбирали эти меры, чтобы сохранить трудовые коллективы. В мае вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза. Да, это большой рост, но самое главное для человека - то, что он сохранил рабочее место, самое главное для нанимателя - он сохранил профессиональные кадры, которые очень сложно найти на рынке труда. Мне кажется, что именно в этой сложной, нестандартной ситуации позиция нанимателя социально ответственная. 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Лисакович признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу
В Минске погиб выпавший из окна трехлетний мальчик
Неизвестные ограбили дом французского футболиста Рибери
В МВД напомнили о правилах проведения массовых мероприятий
В Париже после перерыва из-за пандемии открылся Лувр
"Ситроен" сбил парня на улице Кабушкина в Минске
В Дзержинском районе утонул 34-летний минчанин. Следователи разыскивают очевидцев
В Испании разбился вертолет
Беларусь заняла 18-е место среди 166 стран в достижении ЦУР за 2020 год
Болгария продлила до конца июля введенный из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Врут, как дышат
Новый институт, который займется дополнительным образованием, создан при БГУ
Командующий внутренними войсками: семья поздравила меня со званием генерала словами «ты молодец»
Командующий войсками ЗОК: у наших военных развиты чувства патриотизма, гордости за свою страну
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
В Беларуси выздоровели 51 120 пациентов с COVID-19
Суд Новобелицкого района Гомеля переедет с первого этажа жилой многоэтажки в отдельное здание
Начальник Военной академии: нисколько не сомневаюсь, что в сегодняшнем строю присутствовали и будущие генералы
Представители РОО «Белая Русь» вручили подарки мамам, чьи дети родились 3 июля
Французская полиция нашла в грузовике из Италии 11 нелегальных мигрантов
Цены на нефть взлетели
мнение
Вадим ГИГИН
Мудрый человек из Чемолгана
Продажи "АвтоВАЗа" упали в России в первом полугодии более чем на 19%
Кухня чемпионата Беларуси по футболу: почему несъедобен динамовский борщ?
Выход США из договора по открытому небу может нанести серьезный ущерб общеевропейской безопасности — МИД
Минтранс: период действия сезонной скидки на проезд для пенсионеров продлили с учетом обращений граждан
Профессор объяснил, чем можно заменить сахар
Карантин в украинской столице смягчили
«Мертвые души» на новый лад: заведующая столичным детским садом начислила несуществующим работникам более 22 тысяч рублей
Союзные парламентарии 7 июля обсудят выполнение плана мероприятий к 75-летию Великой Победы
Игорь Бокий: если ты о чем-то говоришь публично, должен в этом разбираться
В "черном списке" Минлесхоза 75 организаций-нарушителей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Местечковые самурайки
Мигаш: предприниматели в Словакии заинтересованы в работе с Беларусью
Турция не дождется этим летом немецких туристов
Посол Словакии Мигаш: я сын партизана, я не мог сделать иначе
Лучшие рецепты варенья
Лукашенко вручил генеральские погоны
Лукашенко поставил задачи выпускникам военных вузов и высшему офицерскому составу
Лукашенко: реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями
В Кобринском районе решили увековечить свадьбу — скульптуры режут из дуба
В Борисовском районе задержали 18-летнего продавца наркотиков
Стало известно, как организовано движение на развязке ул. Орловской и пр. Победителей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зазеркалье
На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности: грозы, местами сильные ливни и ветер до 18 м/с
В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки
Лукашенко: мы готовы сотрудничать со Словакией самым тесным образом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ