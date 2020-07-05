Костевич: «Ситуация на белорусском рынке труда управляемая»

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ.

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- Наш белорусский рынок труда - я бы охарактеризовала текущий период, как достаточно управляемый.

Министр отметила, что в первые три месяца (январь-март) уровень занятости был на уровне прошлого года, 100 процентов.

- Конечно, изменения пошли уже в апреле-мае. Мы это очень хорошо видим, просматривалась эта проблема. Если посмотреть за пять месяцев, то по занятым в экономике – темп 99,8 процента. То есть на 0,2 процента количество занятых в экономике снизилось.

И это гораздо ниже уровня сокращений, которые сегодня наблюдаются на мировом рынке:

- Анализ приема и увольнения показал, что наниматели (крупный и средний бизнес) не применяли активно такую меру, как массовое увольнение людей либо вообще увольнение людей по необоснованным причинам.

По словам Ирины Костевич, ведомство проверило 288 организаций среднего и крупного бизнеса. Массовых нарушений не было обнаружено.

- Есть нарушения норм Трудового кодекса со стороны нанимателей, но это единичные случаи.

Министр отметила, что сотрудники министерства проверяли и те случаи, о которых шла речь в средствах массовой информации. Она рассказала подробнее об одном таком случае, когда одно из СМИ написало про молодого человека, которого якобы уволили из-за того, что он не поставил подпись за действующего Президента.

- Мы оперативно выехали в Белорусский государственный университет физической культуры, встретились с нанимателем, встретились с этим молодым человеком. На месте по факту ситуация складывается совершенно по-другому. У парня контракт заканчивается 8 июля. И не дожидаясь извещения, уведомления со стороны нанимателя о прекращении либо продлении дальнейшего контракта молодой человек пишет заявление, что он хочет расторгнуть контракт. И заявление он написал 29 мая.

При этом, рассказала Ирина Костевич, наниматель пошел на встречу этому молодому человеку – он предоставил ему вне графика отпуск. Кроме того, молодой человек получил пособие на оздоровление в полном объеме.

В продолжение темы, министр отметила, что увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы.

- Наниматели выбирали эти меры, чтобы сохранить трудовые коллективы. В мае вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза. Да, это большой рост, но самое главное для человека - то, что он сохранил рабочее место, самое главное для нанимателя - он сохранил профессиональные кадры, которые очень сложно найти на рынке труда. Мне кажется, что именно в этой сложной, нестандартной ситуации позиция нанимателя социально ответственная.