Министр образования вместе с учениками школы № 104 Минска возложил цветы к мемориалу жертвам концлагеря Дрозды

Учащиеся и педагоги средней школы № 104 Минска шефствуют над захоронением «Дрозды». Именно благодаря педагогу этой школы Николаю Михею и появился мемориал, Дрозды стали известны общественности, а в 2010 году им придали статус памятника историко-культурного наследия. Лагерь для советских военнопленных и гражданских интернированных был организован немецкими оккупантами в июле 1941 года вблизи деревни Дрозды. Здесь замучили тысячи наших земляков. В лагере находилось приблизительно 100 000 военнопленных и 40 000 гражданских., – поделился во время торжественного возложения цветов к мемориалу Игорь Карпенко. –Фото предоставлено Министерством образования