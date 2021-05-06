В системе образования и воспитательном процессе тема Великой Отечественной войны – одна из ключевых. Нет ни одной белорусской семьи, которую бы не затронула эта трагедия. Накануне 9 Мая министр образования Игорь Карпенко, представители молодежных общественных организаций и ученики средней школы № 104 Минска почтили память жертв концлагеря Дрозды, отдавших свои жизни за мир и процветание нашей родной земли.
Учащиеся и педагоги средней школы № 104 Минска шефствуют над захоронением «Дрозды». Именно благодаря педагогу этой школы Николаю Михею и появился мемориал, Дрозды стали известны общественности, а в 2010 году им придали статус памятника историко-культурного наследия. Лагерь для советских военнопленных и гражданских интернированных был организован немецкими оккупантами в июле 1941 года вблизи деревни Дрозды. Здесь замучили тысячи наших земляков. В лагере находилось приблизительно 100 000 военнопленных и 40 000 гражданских.
– В системе образования для сохранения исторической памяти создано 1470 музеев, организовано 310 поисковых отрядов, которые восстанавливают имена погибших. Во время акции «Звездочка на карте района» создано 200 интерактивных карт, – поделился во время торжественного возложения цветов к мемориалу Игорь Карпенко. – На этих картах можно найти местоположение 4000 памятников и обелисков на местах захоронения жертв войны.
Фото предоставлено Министерством образования
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Министр образования вместе с учениками школы № 104 Минска возложил цветы к мемориалу жертвам концлагеря Дрозды
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