Об этом сообщил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада Президенту. Глава оборонного ведомства доложил Александру Лукашенко об окончании периода обучения 2019–2020 года. Первого декабря начнется новый период обучения.
– Все мероприятия плана подготовки Вооруженных Сил ушедшего учебного года мы выполнили в полном объеме, срывов не допустили. Внепланово были проведены три этапа внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил, учения на Гродненском тактическом направлении. Провели учения «Нерушимое братство» – причем не в один, а в два этапа, – рассказал Виктор Хренин.
По его словам, в этом году призвано около девяти тысяч военнообязанных для повышения уровня их подготовки по военно-учетной специальности, обслуживания техники и вооружения.
– Глава государства особо отметил, что люди, которые призывались из народного хозяйства, с высоким уровнем понимания относились к данным процессам и достойно выполняли задачи, которые перед ними ставились, – добавил министр.
Фото: БЕЛТА
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Министр обороны: Вооруженные Силы Беларуси боеготовы и способны выполнить поставленные задачи
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