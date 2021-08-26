Министр обороны Великобритании считает, что эвакуировать из Афганистана удастся не всех

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не всех жителей Афганистана, обладающих правом приехать в Великобританию, получится эвакуировать из республики до конца августа, когда будут выведены американские войска, передает ТАСС.
Согласно информации издания The Times, Бен Уоллес посоветовал тем, кого не вызвали в аэропорт, попробовать покинуть страну наземным путем – уехать в Иран или Пакистан.
"Я бы [на их месте] рассмотрел возможность воспользоваться другим маршрутом, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться [в третью страну] через границу", – цитирует издание главу минобороны.
"Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше", – уточнил Бен Уоллес.
С момента наступления боевиков движения "Талибан" на Кабул и до настоящего момента британское правительство вывезло из Афганистана не менее 10 тысяч человек, в том числе оказывающих помощь западным силам афганцев. По информации СМИ, власти Великобритании намереваются завершить операцию по эвакуации из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев не позднее 27 августа.