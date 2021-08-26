Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Министр обороны Великобритании считает, что эвакуировать из Афганистана удастся не всех

Министр обороны Великобритании считает, что эвакуировать из Афганистана удастся не всех

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не всех жителей Афганистана, обладающих правом приехать в Великобританию, получится эвакуировать из республики до конца августа, когда будут выведены американские войска, передает ТАСС.


Согласно информации издания The Times, Бен Уоллес посоветовал тем, кого не вызвали в аэропорт, попробовать покинуть страну наземным путем – уехать в Иран или Пакистан.

"Я бы [на их месте] рассмотрел возможность воспользоваться другим маршрутом, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться [в третью страну] через границу", – цитирует издание главу минобороны.

"Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше", – уточнил Бен Уоллес.

С момента наступления боевиков движения "Талибан" на Кабул и до настоящего момента британское правительство вывезло из Афганистана не менее 10 тысяч человек, в том числе оказывающих помощь западным силам афганцев. По информации СМИ, власти Великобритании намереваются завершить операцию по эвакуации  из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев не позднее 27 августа.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы