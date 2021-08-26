Министр обороны Великобритании считает, что эвакуировать из Афганистана удастся не всех

Согласно информации издания The Times, Бен Уоллес посоветовал тем, кого не вызвали в аэропорт, попробовать покинуть страну наземным путем – уехать в Иран или Пакистан.– цитирует издание главу минобороны.уточнил Бен Уоллес.С момента наступления боевиков движения "Талибан" на Кабул и до настоящего момента британское правительство вывезло из Афганистана не менее 10 тысяч человек, в том числе оказывающих помощь западным силам афганцев. По информации СМИ, власти Великобритании намереваются завершить операцию по эвакуации из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев не позднее 27 августа.