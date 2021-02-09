Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Министр информации рассказал, как будут освещать Всебелорусское народное собрание

Министр информации рассказал, как будут освещать Всебелорусское народное собрание

В дни проведения Всебелорусского народного собрания национальные телеканалы будут работать в особом режиме. Для масштабного освещения во Дворце Республики уже оборудовали стационарные выездные студии. Зрители будут получать самую актуальную информацию с места событий от журналистов, делегатов, политологов и экспертов, сообщает СТВ.


Свои студии во дворце уже обустроили АТН "Белтелерадиокомпании", телеканалы ОНТ и "Мир", есть и press wall "СБ. Беларусь сегодня". Во дворце будет работать и большой пресс-центр для печатных СМИ, представителей интернет-ресурсов. Там смогут находиться и зарубежные журналисты. 

– Идет активная подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию. Работа СМИ не будет заключаться только в работе в эти два дня. Мы уже давно и активно включены в рассмотрение повесток, общаемся с делегатами, участниками съезда. Мининформ отвечает за работу всех средств массовой информации, которые будут аккредитованы и работать на этом мероприятии, – отметил министр информации Беларуси Игорь Луцкий. 


Он отметил, что будет задействовано много журналистов и представителей разных СМИ. Будут присутствовать и корреспонденты из регионов и специализированных изданий. Тем, кому интересен форум, представят полный спектр информации. 

Фото: ctv.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Умер сценарист "Невыносимой легкости бытия" Жан-Клод Каррьер
В Рогачеве возбуждено уголовное дело в отношении женщины за истязание мужа
Брестчанин нашел возле магазина банковскую карту и 24 раза сходил за покупками
Могилевчанин требовал у знакомой деньги и еду, а получив отказ, украл ее велосипед
Кухарев: работа по возмещению ущерба Минску после протестных акций продолжается
Мэр Минска призвал граждан к уборке снега во дворах и рассказал, почему сегодня в городе были 10-балльные пробки
Jeep заявила о скором появлении электрического Wrangler
В МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о необходимости запасаться продуктами на фоне непогоды
Прогноз погоды на 10 февраля: кратковременный снег, гололедица и до -20 °С
Тела двух братьев обнаружены в квартире в Витебске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вечный хайп
В Минском районе задержан закладчик с 150 г наркотика – ему грозит до 15 лет лишения свободы
Министр информации рассказал, как будут освещать Всебелорусское народное собрание
«Лицо страны, город, с которого надо брать пример». Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Кухарева
Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет более активного использования биржевой торговли
В Светлогорском районе пожилой сельчанин погиб при растопке котла обогрева
Аппетитный привет из Италии: 15 фактов о пицце
В России в сутки зафиксировали 15 019 случаев заражения коронавирусом
Мясников назвал лучшее средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Новый портал Президента удивляет неформальным подходом и новизной – Шпаковский
Шпаковский: мы не уничтожали историческое наследие и фундамент, на котором возникла страна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вячорни Геббельс
Врач объяснил, кем полезнее быть – "жаворонком" или "совой"
На уборке снега в столице задействованы 690 рабочих и 496 единиц спецтехники
Саснович проиграла Контавейт на старте Australian Open
"Многие инфантильные граждане сегодня насмехаются над чистотой и миром, над отсутствием войны" – Шпаковский
Головченко встретился с послом Узбекистана в Беларуси
В Гомеле горел цех по производству обоев
Во Франции создали тест на COVID-19, который проводится самостоятельно с помощью смартфона
В Минске начался суд по делу работниц польской телекомпании «Белсат»
В Иране стартовала вакцинация населения от коронавируса "Спутником V"
В Танзании зафиксирована неизвестная болезнь – 15 человек погибли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Дневник Дориана Грея
Минтруда: 2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике
«Атлетико» упустил победу в концовке матча с «Сельтой»
Европейские эксперты начали работу на площадке БелАЭС
Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
В Минске без тепла оставались семь многоквартирных домов, детсад и административное здание
Цена нефти Brent достигла 61 доллара. Это максимум с 7 января 2020 года
Нет усталости! Три полезных продукта для заряда энергией
В США сегодня начнется процесс второго импичмента Трампа
СК направил в Генпрокуратуру документы для экстрадиции из Латвии Цепкало
Самый современный на постсоветском пространстве металлопрокатный завод в Миорах начал отгрузку продукции потребителям
мнение
Елена ЯСКО
Сказка о потерянных взрослых
Новый православный приход образован в Слуцком районе
Слово — делегату VI Всебелорусского народного собрания директору детского дома из Витебска Наталье Культенко
В Минске определились чемпионы страны по самбо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ