В дни проведения Всебелорусского народного собрания национальные телеканалы будут работать в особом режиме. Для масштабного освещения во Дворце Республики уже оборудовали стационарные выездные студии. Зрители будут получать самую актуальную информацию с места событий от журналистов, делегатов, политологов и экспертов, сообщает СТВ.
Свои студии во дворце уже обустроили АТН "Белтелерадиокомпании", телеканалы ОНТ и "Мир", есть и press wall "СБ. Беларусь сегодня". Во дворце будет работать и большой пресс-центр для печатных СМИ, представителей интернет-ресурсов. Там смогут находиться и зарубежные журналисты.
– Идет активная подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию. Работа СМИ не будет заключаться только в работе в эти два дня. Мы уже давно и активно включены в рассмотрение повесток, общаемся с делегатами, участниками съезда. Мининформ отвечает за работу всех средств массовой информации, которые будут аккредитованы и работать на этом мероприятии, – отметил министр информации Беларуси Игорь Луцкий.
Он отметил, что будет задействовано много журналистов и представителей разных СМИ. Будут присутствовать и корреспонденты из регионов и специализированных изданий. Тем, кому интересен форум, представят полный спектр информации.
Фото: ctv.by
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Министр информации рассказал, как будут освещать Всебелорусское народное собрание
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