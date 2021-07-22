По итогам совещания у Президента министр экономики Александр Червяков рассказал журналистам подробности обсуждаемых тем. В частности, он уточнил, что именно Минэкономики инициировало проект указа, который касается корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов:
– Предложения, которые мы озвучили перед Главой государства, были поддержаны. Речь идет о регулировании работы холдингов. Сегодня в Беларуси их более 90, они формируют четверть промышленной продукции, более 22 процентов всего экспорта, на этих предприятиях работает 11 процентов занятых в экономике. Для более эффективной работы необходимо соответствующее законодательство, правила игры. Эти правила игры мы сегодня и рассматривали для того, чтобы усовершенствовать их, сделать более понятными и прозрачными для предприятий, которые входят в холдинговые структуры.
По словам министра, рассматриваемые на совещании вопросы касались в том числе управления и взаимоотношений между управляющей компанией и дочерними предприятиями, упрощенного порядка предоставления финансовых ресурсов внутри холдингов.
– Эти предложения разрабатывались совместно с холдингами, думаю, это будет серьезная поддержка для повышения эффективности работы наших предприятий именно в рамках холдинговых структур, – заметил Александр Червяков.
Он также добавил, что в ближайшую пятилетку в стране должны появиться госкорпорации, которые будут построены по принципу холдинговых структур. Министр поделился своим мнением и по поводу целесообразности создания холдингов:
– У нас открытая страна, открытая экономика, нам нужно выходить на внешние рынки и конкурировать с крупными компаниями. Холдинговые структуры как раз имеют перспективы на внешних рынках, где трудно выстоять в одиночку.
Фото: БЕЛТА
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Министр экономики рассказал подробности планируемой корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов
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