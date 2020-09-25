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Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

Учитывая, что сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями в нашей стране начинается ежегодно в сентябре, Министерство здравоохранения рекомендует населению соблюдать правила социального дистанцирования, как одну из основных мер профилактики заражения вирусными инфекциями. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.


Специалисты рекомендуют миниминировать количество контактов с другими людьми (за пределами дома), не выходить из дома, если в этом нет особой надобности. Для сокращения потребности выходить из дома можно общаться с другими дистанционно с помощью средств связи, выбирать услуги доставки – только до порога квартиры (дома, офиса), по возможности работать удаленно, использовать видеозвонки и конференц-связь.

Выходя из дома, когда это необходимо, следует сократить контакты с другими людьми и соблюдать 1,5-метровое расстояние (социальную дистанцию) друг от друга. Если соблюдение социальной дистанции не представляется возможным – использовать маску. Необходимо как можно чаще мыть руки (при отсутствии возможности вымыть руки с мылом, использовать средство для дезинфекции или антисептическое средство для обработки рук). Кроме того, важно соблюдать «респираторный этикет».

В Минздраве напомнили, что людям из группы высокого риска – лицам старшего и пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями любого возраста (заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания) – рекомендовано не выходить из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг), не принимать никого у себя дома, за исключением необходимости получения жизненно важных услуг. Помочь с обеспечением бытовых потребностей можно попросить родных и знакомых.

Следует избегать физических контактов, включая рукопожатия и объятия, открывать двери не ладонью, постараться не касаться руками лица. "Как можно чаще проветривайте помещения. Проводите дезинфекцию контактных поверхностей, особенно дверных ручек, пультов телевизора, телефонов, компьютерной клавиатуры и других поверхностей, которых мы касаемся часто. Постарайтесь не курить сигареты, в том числе электронные, или кальян. Не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую вы попробовали или откусили. Находясь дома, придерживайтесь здорового питания и физической активности", – рекомендовали в ведомстве.
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