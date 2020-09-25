Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

Специалисты рекомендуют миниминировать количество контактов с другими людьми (за пределами дома), не выходить из дома, если в этом нет особой надобности. Для сокращения потребности выходить из дома можно общаться с другими дистанционно с помощью средств связи, выбирать услуги доставки – только до порога квартиры (дома, офиса), по возможности работать удаленно, использовать видеозвонки и конференц-связь.Выходя из дома, когда это необходимо, следует сократить контакты с другими людьми и соблюдать 1,5-метровое расстояние (социальную дистанцию) друг от друга. Если соблюдение социальной дистанции не представляется возможным – использовать маску. Необходимо как можно чаще мыть руки (при отсутствии возможности вымыть руки с мылом, использовать средство для дезинфекции или антисептическое средство для обработки рук). Кроме того, важно соблюдать «респираторный этикет».В Минздраве напомнили, что людям из группы высокого риска – лицам старшего и пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями любого возраста (заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания) – рекомендовано не выходить из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг), не принимать никого у себя дома, за исключением необходимости получения жизненно важных услуг. Помочь с обеспечением бытовых потребностей можно попросить родных и знакомых.Следует избегать физических контактов, включая рукопожатия и объятия, открывать двери не ладонью, постараться не касаться руками лица., – рекомендовали в ведомстве.