Министерство труда и соцзащиты: 102 тысячи многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

, – сказал замминистра.Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. Но он не должен превышать 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (1 БПМ – BYN 256,1). В среднем по стране на одного ребенка выплата составляет BYN 55., – добавил Валерий Ковальков.Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми также получают из местных бюджетов государственную адресную социальную помощь. Речь о единовременных пособиях (в среднем BYN 160) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособиях (BYN 40)., – привел оперативные данные замминистра.Помогают собирать детей в школу и трудовые коллективы по месту работы родителей – в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами. Ожидается, что сумма такой поддержки в этом году составит BYN 5 млн."В целом с 1 июля на то, чтобы помочь собрать детей в школу, потрачено более BYN 15 млн. Почти 90% адресатов уже получили поддержку", – резюмировал Валерий Ковальков.С приятной миссией – вручить подарки и денежные сертификаты – замминистра сегодня посетил семью Башура, в которой воспитываются 12 детей, из них 11 несовершеннолетних. Так что за большим столом гости чувствовали себя как на торжестве.Хозяйка, обладательница ордена Матери Оксана Башура сейчас находится в отпуске по уходу за маленьким Артемом, который родился в январе этого года. А до этого работала фельдшером на станции скорой медицинской помощи Слуцкой ЦРБ. Ее супруг Николай трудится водителем в ОАО "Белвторчермет".У каждого из их ребят свои интересы. Второкурсник БНТУ Егор увлекается музыкой, играет на гитаре. Эту же сферу выбрала и Валерия, студентка 3-го курса филиала "Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского центра профессионального образования. Она окончила музыкальное отделение по классу фортепиано. И младшие девочки – девятиклассница Анжела и шестиклассница Эвелина – тоже приобщились к семейному оркестру: одна выбрала цимбалы, другая – скрипку.Мальчишки все спортивные: Кирилл – студент 2-го курса филиала БНТУ "Солигорского горно-химического колледжа" и игрок баскетбольной команды, восьмиклассник Антон активно занимается футболом и баскетболом, пятиклассник Никита участвует в школьных спортивных мероприятиях.Третьеклассница София мечтает заниматься плаванием, посещает музыкальное отделение по классу аккордеона. Арсений младше на год, он много рисует и строит креативные конструкции из лего. Младшие Савелий и Матвей – лучшие друзья: вместе играют, занимаются, ухаживают за домашними питомцами.