Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Министерство труда и соцзащиты: 102 тысячи многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

Министерство труда и соцзащиты: 102 тысячи многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

В этом году 102 тысячи многодетных семей получат единовременную материальную помощь для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков при посещении многодетной семьи в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.


"Традиционно в преддверии нового учебного года государство предоставляет поддержку многодетным, малообеспеченным семьям для подготовки ребят к школе. Единовременная помощь оказывается местными органами власти семьям, которые воспитывают троих и более детей", – сказал замминистра.

Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. Но он не должен превышать 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (1 БПМ – BYN 256,1). В среднем по стране на одного ребенка выплата составляет BYN 55.

"Ожидается, что такую помощь получат 102 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются более 210 тысяч школьников. Общая сумма поддержки будет BYN 11,5 млн", – добавил Валерий Ковальков.


Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми также получают из местных бюджетов государственную адресную социальную помощь. Речь о единовременных пособиях (в среднем BYN 160) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособиях (BYN 40). "Такая помощь уже предоставлена 3,5 тысячи семей на сумму почти BYN 2 млн", – привел оперативные данные замминистра.

Помогают собирать детей в школу и трудовые коллективы по месту работы родителей – в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами. Ожидается, что сумма такой поддержки в этом году составит BYN 5 млн.

"В целом с 1 июля на то, чтобы помочь собрать детей в школу, потрачено более BYN 15 млн. Почти 90% адресатов уже получили поддержку", – резюмировал Валерий Ковальков.

С приятной миссией – вручить подарки и денежные сертификаты – замминистра сегодня посетил семью Башура, в которой воспитываются 12 детей, из них 11 несовершеннолетних. Так что за большим столом гости чувствовали себя как на торжестве.




Хозяйка, обладательница ордена Матери Оксана Башура сейчас находится в отпуске по уходу за маленьким Артемом, который родился в январе этого года. А до этого работала фельдшером на станции скорой медицинской помощи Слуцкой ЦРБ. Ее супруг Николай трудится водителем в ОАО "Белвторчермет".

У каждого из их ребят свои интересы. Второкурсник БНТУ Егор увлекается музыкой, играет на гитаре. Эту же сферу выбрала и Валерия, студентка 3-го курса филиала "Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского центра профессионального образования. Она окончила музыкальное отделение по классу фортепиано. И младшие девочки – девятиклассница Анжела и шестиклассница Эвелина – тоже приобщились к семейному оркестру: одна выбрала цимбалы, другая – скрипку.





Мальчишки все спортивные: Кирилл – студент 2-го курса филиала БНТУ "Солигорского горно-химического колледжа" и игрок баскетбольной команды, восьмиклассник Антон активно занимается футболом и баскетболом, пятиклассник Никита участвует в школьных спортивных мероприятиях.

Третьеклассница София мечтает заниматься плаванием, посещает музыкальное отделение по классу аккордеона. Арсений младше на год, он много рисует и строит креативные конструкции из лего. Младшие Савелий и Матвей – лучшие друзья: вместе играют, занимаются, ухаживают за домашними питомцами.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
США в ближайшие месяцы сократят численность войск в Ираке
Акция «За Беларусь!» возле «Минск-Арены» в Минске - стрим
Футболисты дзержинского "Арсенала" первыми вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 2,2% - Минприроды
Беларусь активно готовится к ЧМ-2021 по хоккею - Головченко
МИД прокомментировал заявление Украины о приостановленных контактах с Беларусью
Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским "Динамо"
В Минске легковушка сбила семейную пару с маленьким ребенком на руках
Первыми в центральном регионе празднуют «Дажынкі» хлеборобы Клецкого района
Гандболисты "Гомеля" победили "Машеку" в чемпионате Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Весь мир – театр
Цуй Цимин завершает дипмиссию в Беларуси
СК: следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в Щучине
В минском аэропорту задержали белорусок, которые летели заниматься проституцией
Состоялось заседание оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по хоккею 2021 года
Названы болезни, которые могут вызвать рак
В Житковичах молодой бесправник с несовершеннолетним пассажиром спровоцировал погоню ГАИ
Белорусские таможенники выявили попытку незаконного перемещения крупного груза из Евросоюза в ЕАЭС
«Бедны по собственному желанию»: как обнаружить и преодолеть в себе страх денег
Мэр Гомеля вручил воспитанникам социального центра портфели к школе
Минобразования: новый учебный год все школы начнут в штатном режиме
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скромное обаяние буржуазии
Сергеенко в Могилеве встретился с активом преподавателей и студентов МГУ и университета продовольствия
Зюганов: Союз народов России и Беларуси переживает исторический момент
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Статую принцессы Дианы поставят в Лондоне к 60-летию со дня ее рождения
Минчанин нашел контакты участкового инспектора и угрожал ему. Материалы проверки – в СК
Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования
Диетолог развеяла популярный миф о похудении
Министерство труда и соцзащиты: 102 тысячи многодетных семей получат материальную помощь к учебному году
Испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре
Какой букет выбрать к 1 сентября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Довели
Синдзо Абэ подает в отставку: рассказываем о его потенциальных преемниках и будущем Японии с новым премьер-министром
«Беларуськалий» работает с максимальной загрузкой мощностей
Что нужно знать, выходя на рынок труда
"На селе – без вопросов" – Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах
Лукашенко о ситуации вокруг Беларуси и России: мы понимаем, что может быть, если мы прозеваем
Почему нельзя верить на слово сомнительным источникам информации
Алексей Авдонин: кому нужен на европейском континенте санитарный кордон
Что нужно знать про аппендицит
Когда выпускники без работы не останутся
Спаржевая фасоль: 3 рецепта и 5 причин полюбить
мнение
Наталья ОСТАПЧУК
Анонимы в тоге педагога
В Уганде от удара молнии погибли девять подростков
Мирский замок приглашает разгадать «тайну двух сундуков»
Лукашенко о принятии своей первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом: иначе поступить я не мог
Авторы
СКАНИРУЙТЕ