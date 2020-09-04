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Министерство спорта и туризма предлагает проводить аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков не только в Минске, но и в областных центрах

Министерство спорта и туризма предлагает проводить аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков не только в Минске, но и в областных центрах. Такое предложение содержится в проекте Постановления Совмина, которое должно внести изменения в постановление № 895 от 12 июля 2007 года «Об утверждении Положений о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, и о порядке ведения Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь». Общественное обсуждение документа подходит к концу.


– Нововведение обусловлено необходимостью повышения качества проведения аттестации, а также для облегчения прохождения претендентами аттестации, – пояснили в Минспорта.
 
Так, прохождение аттестации в регионе проживания или пребывания сократит затраты и время на поездки в Минск. 
 
Примечательно, что в проекте сохраняется возможность прохождения аттестации дистанционно – в формате видеоконференции или с использованием интернета. К этому подталкивают технологический прогресс и эпидемиологическая обстановка. При этом процедура будет проводиться по мере укомплектования групп – как правило, не менее 10 человек от области. Это позволит избежать дополнительных затрат для членов аттестационных комиссий на командировки, а также ряда иных трат. К слову, в состав комиссий непременно должно войти минимум 7 человек, не менее 3 из которых – по представлению местных исполкомов. Это нововведение связано с тем, что на местах заинтересованы в повышении качества экскурсионного обслуживания и в увеличении числа экскурсоводов и гидов в регионах. В то же время в состав комиссий непременно должны входить представители Минспорта и туризма – сейчас функции аттестующего органа выполняет Нацагентство по туризму. 
 
– Проведение аттестации осуществляется в пределах средств республиканского бюджета, выделенных аттестующему органу в соответствии с подпрограммой «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы», – отметили в Минспорта. – В то же время, несмотря на нововведения в части организации и проведения аттестации, в том числе с учетом создания комиссий по областному признаку, а также возможности организации и проведения аттестации дистанционно, расходы будут идти исключительно в пределах выделенных средств республиканского бюджета.
 
Физлица самостоятельно несут расходы, связанные с их поездкой в Минск или областной центр для прохождения аттестации. При этом аттестация была и остается бесплатной. 
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Фото: Александр МИТЮКОВ
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