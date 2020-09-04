Министерство спорта и туризма предлагает проводить аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков не только в Минске, но и в областных центрах

, – пояснили в Минспорта.Так, прохождение аттестации в регионе проживания или пребывания сократит затраты и время на поездки в Минск.Примечательно, что в проекте сохраняется возможность прохождения аттестации дистанционно – в формате видеоконференции или с использованием интернета. К этому подталкивают технологический прогресс и эпидемиологическая обстановка. При этом процедура будет проводиться по мере укомплектования групп – как правило, не менее 10 человек от области. Это позволит избежать дополнительных затрат для членов аттестационных комиссий на командировки, а также ряда иных трат. К слову, в состав комиссий непременно должно войти минимум 7 человек, не менее 3 из которых – по представлению местных исполкомов. Это нововведение связано с тем, что на местах заинтересованы в повышении качества экскурсионного обслуживания и в увеличении числа экскурсоводов и гидов в регионах. В то же время в состав комиссий непременно должны входить представители Минспорта и туризма – сейчас функции аттестующего органа выполняет Нацагентство по туризму., – отметили в Минспорта.Физлица самостоятельно несут расходы, связанные с их поездкой в Минск или областной центр для прохождения аттестации. При этом аттестация была и остается бесплатной.