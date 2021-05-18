На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение ограничить доступ к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. Об этом сообщается на сайте Мининформа.
Генпрократурой были установлены неоднократные факты нарушений Закона "О средствах массовой информации" в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных текстах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.
В соответствии со статьей 38 Закона "О средствах массовой информации" в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
1269
Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter