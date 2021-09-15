Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 18 сентября

В облисполкомах и Мингорисполкоме в ближайшую субботу пройдут прямые телефонные линии, передает БЕЛТА.
Прямые телефонные линии 18 сентября пройдут с 9:00 до 12:00.
Заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович ответит на вопросы граждан, полученные по номеру 80162213121.
Задать вопросы заместителю председателя Витебского облисполкома Пенину Владимиру Петровичу можно по телефону 80212222222.
Номер для обращения к управляющему делами Гомельского облисполкома Кличковской Елене Владимировне – 80232331237.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович проведет в субботу прямую линию по телефону 80152735644.
Номер заместителя председателя Минского облисполкома Маркевича Ивана Станиславовича – 80175004160.
Направлять вопросы заместителю председателя Могилевского облисполкома Маслову Сергею Николаевичу можно по телефону 80222501869.
Заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по телефону 80172224444.