Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 18 сентября

Прямые телефонные линии 18 сентября пройдут с 9:00 до 12:00.Заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович ответит на вопросы граждан, полученные по номеру 80162213121.Задать вопросы заместителю председателя Витебского облисполкома Пенину Владимиру Петровичу можно по телефону 80212222222.Номер для обращения к управляющему делами Гомельского облисполкома Кличковской Елене Владимировне – 80232331237.Заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович проведет в субботу прямую линию по телефону 80152735644.Номер заместителя председателя Минского облисполкома Маркевича Ивана Станиславовича – 80175004160.Направлять вопросы заместителю председателя Могилевского облисполкома Маслову Сергею Николаевичу можно по телефону 80222501869.Заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич ответит на вопросы, которые граждане будут задавать по телефону 80172224444.