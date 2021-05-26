Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 мая прямые телефонные линии

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Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.