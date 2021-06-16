Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 июня прямые телефонные линии

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Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),заместитель председателя Минского облисполкома Кручанов Александр Владимирович (80175004160),заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),председатель Минского горсовета депутатов Бугров Андрей Александрович (80172224444).Напомним, в Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.