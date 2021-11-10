Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 ноября прямые телефонные линии

Телефонные линии для граждан в субботу с 09:00 до 12:00 проведут:заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович ((8-016) 221-31-21);председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич ((8-021) 222-22-22);управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна ((8-023) 233-12-37);заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович ((8-015) 273-56-44);управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович ((8-017) 500-41-60);управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович ((8-022) 250-18-69);заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович ((8-017) 222-44-44).В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.