Минфин: дефицит бюджета в следующем году составит около трех миллиардов рублей

Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом 2,9–3 миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед началом заседания Совета Министров.





– К сожалению, от дефицита в текущей ситуации, которая прогнозируется, нам быстро не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6 процента к ВВП. Меньше, чем утверждено на этот год. Это примерно 2,9–3 миллиарда рублей. Что касается доходов, то они планируются на уровне 47 миллиардов рублей.

Министр отметил, что для минимизации санкционных рисков будут формироваться в больших объемах резервные фонды.

– Эти деньги будут определенной подушкой на случай, если доходы будут поступать не так, как планировалось изначально.

Что касается социальных выплат, то, по словам Юрия Селиверстова, наибольшая статья – расходы на оплату труда.

– Фонд оплаты труда бюджетников растет приблизительно на 12–13 процентов. Это позволит не только сохранить зарплату, но и увеличить в реальном выражении. По тем объемам денег, которые мы направляем на финансирование системы здравоохранения, это будет более 4,5 процента ВВП. Там же будут определенные средства запланированы на приобретение вакцин и на выплату надбавок.

sichevich@sb.by



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