Минэнерго поделилось основными причинами электротравматизма среди населения

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Как рассказал специалист, два несчастных случая произошли с персоналом потребителя, один – с персоналом организации, входящей в состав Минэнерго, четыре – с населением. Всего пострадало восемь человек, из которых пятеро погибло, один из них был несовершеннолетним. Три человека получили тяжелые травмы.– отметил Артур Лебедев.По заявлению эксперта, в настоящее время ГПО «Белэнерго» реализует план по замене неизолированного провода на изолированный покрытый в местах пересечения движений воздушных линий электропередач и установке в этих местах пересечения знаков «Опасно для жизни!». Данный план предполагается реализовать до конца текущего года. При этом все новые воздушные линии строятся, уже изначально идут с покрытым изолированным проводом.