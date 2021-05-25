С начала года на поднадзорных государственным учреждениям объектах зафиксировано 7 несчастных случаев. Такой статистикой поделился начальник отдела электротехнической инспекции ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Министерства энергетики Артур Лебедев на пресс-конференции, посвященной профилактике и соблюдению мер безопасности при нахождении вблизи энергообъектов.
Фото: БЕЛТА
Как рассказал специалист, два несчастных случая произошли с персоналом потребителя, один – с персоналом организации, входящей в состав Минэнерго, четыре – с населением. Всего пострадало восемь человек, из которых пятеро погибло, один из них был несовершеннолетним. Три человека получили тяжелые травмы.
– Основными причинами травматизма среди населения, как и в прошлые годы, остаются самовольное проникновение на энергообъекты, рыбная ловля в местах пересечения воздушных линий с озерами и реками, нарушение правил охраны электрических сетей при выполнении работ в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередач, – отметил Артур Лебедев.
По заявлению эксперта, в настоящее время ГПО «Белэнерго» реализует план по замене неизолированного провода на изолированный покрытый в местах пересечения движений воздушных линий электропередач и установке в этих местах пересечения знаков «Опасно для жизни!». Данный план предполагается реализовать до конца текущего года. При этом все новые воздушные линии строятся, уже изначально идут с покрытым изолированным проводом.
Опубликовано:
640
Минэнерго поделилось основными причинами электротравматизма среди населения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter