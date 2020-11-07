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  2. Минчанин продал индивидуальному предпринимателю из Осиповичей около 370 «липовых» аккумуляторов, заработав на этом около 10 тысяч долларов

Минчанин продал индивидуальному предпринимателю из Осиповичей около 370 «липовых» аккумуляторов, заработав на этом около 10 тысяч долларов

Сделка состоялась еще прошлым летом. Индивидуальный предприниматель из Осиповичей, купивший почти 20 тонн старых аккумуляторов стоимостью более 25 тысяч рублей, хранил их у себя на складе. Но недавно выяснил – вместо батарей ему всучили «пустышки».


Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович уточняет:

– Приобретая старые аккумуляторы, осиповчанин хотел впоследствии выплавить из них свинец и сдать на заготовительный пункт – как лом цветного металла. Но когда со временем защитный слой битума на них высох, выяснилось, что внутри батарей вместо свинца – песок, щебень и смесь воды с отработанным маслом. Покупатель разыскал продавца, потребовал вернуть деньги. Минчанин под разными предлогами тянул время, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки.


 Предприимчивого столичного жителя все же разыскали. Он признался, что хотел заработать на старье: наполнял старые аккумуляторы песком и щебнем, а реализовывал по цене свинца. 

За содеянное ему придется ответить. Как сообщается в телеграмм-канале МВД, в отношении него уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.


Фото: УВД Могилевского облисполкома
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Минчанин продал индивидуальному предпринимателю из Осиповичей около 370 «липовых» аккумуляторов, заработав на этом около 10 тысяч долларов
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