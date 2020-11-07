Минчанин продал индивидуальному предпринимателю из Осиповичей около 370 «липовых» аккумуляторов, заработав на этом около 10 тысяч долларов

уточняет:Предприимчивого столичного жителя все же разыскали. Он признался, что хотел заработать на старье: наполнял старые аккумуляторы песком и щебнем, а реализовывал по цене свинца.За содеянное ему придется ответить. Как сообщается в телеграмм-канале МВД, в отношении него уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.Фото: УВД Могилевского облисполкома