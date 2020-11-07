Сделка состоялась еще прошлым летом. Индивидуальный предприниматель из Осиповичей, купивший почти 20 тонн старых аккумуляторов стоимостью более 25 тысяч рублей, хранил их у себя на складе. Но недавно выяснил – вместо батарей ему всучили «пустышки».
Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович уточняет:
– Приобретая старые аккумуляторы, осиповчанин хотел впоследствии выплавить из них свинец и сдать на заготовительный пункт – как лом цветного металла. Но когда со временем защитный слой битума на них высох, выяснилось, что внутри батарей вместо свинца – песок, щебень и смесь воды с отработанным маслом. Покупатель разыскал продавца, потребовал вернуть деньги. Минчанин под разными предлогами тянул время, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки.
Предприимчивого столичного жителя все же разыскали. Он признался, что хотел заработать на старье: наполнял старые аккумуляторы песком и щебнем, а реализовывал по цене свинца.
За содеянное ему придется ответить. Как сообщается в телеграмм-канале МВД, в отношении него уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
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Минчанин продал индивидуальному предпринимателю из Осиповичей около 370 «липовых» аккумуляторов, заработав на этом около 10 тысяч долларов
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