Минчанин ответил на звонок в мессенджере и лишился 23 тысяч белорусских рублей

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Пострадавший принял звонок в мессенджере. На том конце провода была женщина, она представилась работником банка и сообщила, что его банковский счет в опасности. Она пояснила, что неизвестные пытались похитить денежные средства. В ходе разговора женщина уточнила остаток на балансе и убедила минчанина сообщать коды, которые будут поступать на его абонентский номер посредством СМС-сообщений. Мужчина выполнил указания и передал конфиденциальные данные. Таким образом он лишился более 23 000 рублей.Спустя примерно два часа мошенники похитили деньги с карты пострадавшего. О том, что произошло, мужчина понял, когда пришел в банкомат и проверил баланс.Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.В милиции напоминают: работники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты они всегда знают. Ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не стоит сообщать свои личные данные.Видео МВД