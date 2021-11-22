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  2. Милонов: польское правительство – реципиенты Евросоюза

Милонов: польское правительство – реципиенты Евросоюза

Об этом заявил депутат Государственной думы России Виталий Милонов в эфире телеканала "Беларусь 1"


– Беженцы, услышав от своих собратьев, что в Европе хорошо, решили туда прорваться. Этих людей Европа позвала, но теперь не пускает. В результате чего Европа создала проблему для Беларуси. Потому что белорусское Правительство занимается охраной этих людей, кормит, поит, предоставляет кров. И самое циничное в том, что теперь Европа обвиняет Беларусь и Россию в том, что сформировалась проблема с беженцами.  Хочется спросить: а мы здесь при чем? Варшава – это как бы Европа, но в то же время нет. Польское правительство – попрошайки Евросоюза. Они не доноры ЕС, а реципиенты, – высказался он. 

Фото: архив ТАСС
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