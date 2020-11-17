Фабрика «Коммунарка» планирует выпустить к главному зимнему празднику миллион подарков, сообщает Минск-новости.
В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома пояснили: в ассортименте представлено около 60 наименований подарков разного веса, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, плюшевые игрушки (есть и символизирующие наступающий год Быка). Поставка продукции в торговые объекты уже началась.
Минский завод игристых вин также раскрыл секреты. Ожидаемая реализация шампанского и вин в IV квартале нынешнего года составит более трех миллионов бутылок. В ассортименте – до 40 наименований традиционных новогодних напитков.
Не забыли производители и торговые объекты о других, не менее важных товарах. В магазинах уже оформлены витрины с елочными игрушками и новогодними украшениями. Не обошлись без новинок: автономные гирлянды на батарейках, елочные игрушки новых форм – в виде пазлов, украшения из хрусталя, под старину, из экологичных материалов.
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Миллион сладких подарков: производители поделились, что готовят к Новому году
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Фото: Владимир ШЛАПАК