Миллион сладких подарков: производители поделились, что готовят к Новому году

В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома пояснили: в ассортименте представлено около 60 наименований подарков разного веса, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, плюшевые игрушки (есть и символизирующие наступающий год Быка). Поставка продукции в торговые объекты уже началась.Минский завод игристых вин также раскрыл секреты. Ожидаемая реализация шампанского и вин в IV квартале нынешнего года составит более трех миллионов бутылок. В ассортименте – до 40 наименований традиционных новогодних напитков.Не забыли производители и торговые объекты о других, не менее важных товарах. В магазинах уже оформлены витрины с елочными игрушками и новогодними украшениями. Не обошлись без новинок: автономные гирлянды на батарейках, елочные игрушки новых форм – в виде пазлов, украшения из хрусталя, под старину, из экологичных материалов.