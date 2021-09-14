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  2. Милиционеры задержали 16-летнюю лицеистку и ее 19-летнего подельника за распространение наркотиков

Милиционеры задержали 16-летнюю лицеистку и ее 19-летнего подельника за распространение наркотиков

На молодую пару дилеров вышли сотрудники столичного наркоконтроля. У задержанных изъяли полкилограмма психотропов. Об этом сообщают в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой 

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Лицеистка и ее товарищ работали в интернет-магазине по продаже наркотиков. 

Установлено, что в условленном месте они получали крупные партии товара, фасовали их на более мелкие и делали закладки в столице и ее окрестностях. По месту жительства задержанных и в тайниках оперативники обнаружили около 0,5 кг пара-метилэфедрона.

Также с поличным были задержаны два других наемника этого же наркомаркета. Мужчины (одному 33 года, другому 41 год) хранили при себе и в тайниках в Минске более 100 г психотропного вещества.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Видео МВД Беларуси
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