Милиционеры задержали 16-летнюю лицеистку и ее 19-летнего подельника за распространение наркотиков

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Лицеистка и ее товарищ работали в интернет-магазине по продаже наркотиков.Установлено, что в условленном месте они получали крупные партии товара, фасовали их на более мелкие и делали закладки в столице и ее окрестностях. По месту жительства задержанных и в тайниках оперативники обнаружили около 0,5 кг пара-метилэфедрона.Также с поличным были задержаны два других наемника этого же наркомаркета. Мужчины (одному 33 года, другому 41 год) хранили при себе и в тайниках в Минске более 100 г психотропного вещества.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.Видео МВД Беларуси