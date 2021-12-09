Милиционеры предупреждают об опасности использования пиротехники

В УВД Брестского облисполкома напомнили, чем может обернуться неправильное использование пиротехники.
– Из-за пренебрежения правилами пользования петардами и иной пиротехникой можно получить повреждения рук и глаз, ожоги разной степени тяжести. Чтобы обезопасить себя и окружающих, следует отойти подальше от дома и найти наиболее подходящее место, где нет скопления людей. Перед использованием пиротехнических изделий внимательно изучите инструкцию по применению и четко следуйте обозначенным там правилам. Очень важно проверить срок годности и сохранность упаковки изделия. Если на пиротехнике присутствуют видимые повреждения, ее использовать нельзя, – пояснили в милиции.
В областном УВД напомнили: если использование пиротехники доставляет неудобства окружающим либо подвергает их опасности, нарушает порядок и спокойствие жителей, наступает административная ответственность по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство).
При использовании пиротехники запрещается: направлять фейерверки в сторону людей и животных, разрешать поджигать петарды детям, помещать петарду в замкнутый объем (банку, ведро, бутылку и т.п.), разбирать пиротехническое изделие, сжигать фейерверки на кострах, повторно поджигать запал, если он не сработал. Нельзя оставлять изделие в руках после поджога, использовать в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, около линий электропередач, применять изделия с истекшим сроком годности.
Фото из архива БЕЛТА