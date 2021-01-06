Миксюк: сложность тестов ЦТ в 2021 году не изменится

Тесты сохранят свою традиционную структуру – они будут состоять из двух частей. В части А необходимо выбрать ответ из предложенных вариантов, а в В следует найти ответ и вписать его в бланк., – отметилТакже директор РИКЗ добавил, что, несмотря на то что уменьшается количество заданий в части А, остается неизменным число возможностей для исправления ошибок., – подчеркнул он.Кроме того, Юрий Миксюк добавил:Все задания составлены согласно школьной программе.