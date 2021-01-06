Централизованное тестирование не станет сложнее в 2021 году, передает БЕЛТА.
Тесты сохранят свою традиционную структуру – они будут состоять из двух частей. В части А необходимо выбрать ответ из предложенных вариантов, а в В следует найти ответ и вписать его в бланк.
– Сложность тестов не изменится. Мы завершаем определенную работу, она уже проводится несколько лет, чтобы меньше было случайного угадывания ответов недобросовестными абитуриентами. Но это возможно только в части А. Поэтому часть А в тестах по всем предметам уменьшается и увеличивается часть В, – отметил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Также директор РИКЗ добавил, что, несмотря на то что уменьшается количество заданий в части А, остается неизменным число возможностей для исправления ошибок.
– В части А было и остается 6. А в части В было 2 возможности исправить ошибки, а теперь будет 4. Все делается для того, чтобы не ущемить интересы абитуриентов и создать им возможности для того, чтобы показать все свои знания, – подчеркнул он.
Кроме того, Юрий Миксюк добавил:
– Тест сложнее станет только для недобросовестных абитуриентов.
Все задания составлены согласно школьной программе.
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Миксюк: сложность тестов ЦТ в 2021 году не изменится
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ