Михович: учения "Запад-2021" показали, что порох надо держать сухим

– обратил внимание главный редактор «Сельской газеты».Кроме того, он отметил, что хотя учения всполошили западные страны, они прошли в соответствии с международными нормами и свои задачи выполнили.– отметил Сергей Михович.Наряду с этим он вспомнил слова Главы государства касательно тех, кто на учения все же не прибыл.–резюмировал Сергей Михович.Ток-шоу «Будни» выходит в эфир в понедельник – пятницу с 8:00 до 10:00. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.