Михович: учения "Запад-2021" показали, что порох надо держать сухим

Говоря о плановом белорусско-российском учении "Запад-2021", главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил, что они лишний раз показали: порох надо держать сухим.
– Большое уважение вызывают миротворческие действия нашей страны и нашего лидера. Совместные учения Союзного государства "Запад -2021" показали, что порох надо держать сухим. В сегодняшнем мире это очень важно, – обратил внимание главный редактор «Сельской газеты».
Кроме того, он отметил, что хотя учения всполошили западные страны, они прошли в соответствии с международными нормами и свои задачи выполнили.
– Учения провели в соответствии с нормами международного права, к тому же на них были приглашены международные наблюдатели. Кто хотел приехать на учения, приехал и увидел все своими глазами, – отметил Сергей Михович.
Наряду с этим он вспомнил слова Главы государства касательно тех, кто на учения все же не прибыл.
– Все равно они смотрели учения. Либо через спутники, либо по телевизору. Все они, не отрываясь от экранов, следили за учениями мощного Союзного государства, –резюмировал Сергей Михович.
Ток-шоу «Будни» выходит в эфир в понедельник – пятницу с 8:00 до 10:00. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.