Михаил Орда: уже сегодня понятно, что для тех, кто вводит экономические санкции, белорусы не люди, а пешки

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«Уже сегодня понятно, что для тех, кто вводит экономические санкции, белорусы не люди, а всего лишь пешки. Ради своих амбиций они готовы жертвовать миллионами судеб и жизней граждан нашей страны. Их не волнует, что люди могут остаться без работы и зарплаты, пенсий и пособий. Им безразлично, что кто-то может лишиться дорогостоящего лечения или хорошего образования», – сказал Михаил Орда.
«Сегодня мы видим: по большому счету, им нет дела до того, что под ударом может оказаться все то, что создавали мы, белорусы, своим трудом на протяжении десятков лет. Более того, именно этого они и добиваются. И сами об этом сегодня открыто говорят: мол, люди пострадают, но в этом для них нет ничего страшного», – отметил председатель ФПБ.
Он добавил, что в Беларуси помнят уроки истории. «Это уже было в нашем прошлом 80 лет назад, – напомнил Михаил Орда. – Мы уже слышали красивые лозунги и обещания сладкой жизни, а в результате нашу страну практически разрушили. Мы сегодня говорим, что это была военная интервенция. Сейчас это интервенция, но она носит экономический характер. Изменились методы, но цель остается той же – подчинить нашу страну».
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Председатель ФПБ обратился ко всем политикам Европейского союза и США:
– Оглянитесь на историю. Вспомните, сколько жертв принесено вашими предшественниками в результате экономической и политической агрессии. Вы подрываете сегодня не только экономику Беларуси, вы подрываете устоявшийся мировой порядок. И по сути, играете миллионами человеческих жизней и судеб.
«Хотите побольнее ударить по простому белорусу, чтобы вызвать хаос, недовольство и разруху? Вы должны понимать, что белорусы выстоят. Но этот факт циничного отношения к людям и агрессивного вашего поведения, подавления страны навсегда останется в истории. И на вашей совести», – подытожил Михаил Орда.Ранее санкции в отношении Беларуси прокомментировали в Министерстве иностранных дел. В ведомстве также напомнили о событиях восьмидесятилетней давности на территории нашей страны, когда началась Великая Отечественная война. В министерстве подчеркнули, что «белорусское государство сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования, а санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта». Подробнее комментарий МИД можно почитать здесь.