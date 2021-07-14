Популярный российский артист Михаил Боярский опроверг информацию о своей госпитализации из-за COVID-19. Об этом информирует телеканал "Звезда".
Фото: Global Look Press
"У вас неверные сведения", – сказал он.
Ранее сообщалось, что актер был доставлен с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Отмечалось, что Боярский легко переносит болезнь.
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Михаил Боярский опроверг новость о своей госпитализации из-за коронавируса
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