У народного артиста России Михаила Боярского диагностировали COVID-19. Он был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, информирует ТАСС.
Об этом сообщили в Театре им.Ленсовета.
– Болезнь протекает в легкой форме, так как Михаил сделал прививку против коронавируса, – пояснила собеседница агентства.
Известно, что артист находится в больнице примерно 2 дня.
Фото: ТАСС
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Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
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