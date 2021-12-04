МИД Венгрии: миграционного кризиса можно было избежать, если бы ЕС пошел на сближение с Беларусью

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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью радио Латвии., - сказал Сийярто.Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги", обратился к народу Германии с просьбой приютить беженцев, находящихся на белорусско-польской границе:- подчеркнул Глава белорусского государства.