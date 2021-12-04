МИД Венгрии: миграционного кризиса можно было избежать, если бы ЕС пошел на сближение с Беларусью

В Венгрии посетовали на Евросоюз, который мог избежать миграционного кризиса, пишет РИА Новости.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью радио Латвии.
"У Европейского Союза была возможность добиться сближения с Беларусью и сделать отношения более тесными. И я бы даже сказал так – если бы он эту возможность использовал, этого миграционного кризиса не было бы", - сказал Сийярто.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги", обратился к народу Германии с просьбой приютить беженцев, находящихся на белорусско-польской границе:
– Пользуясь случаем, что здесь присутствуют западные журналисты, хочу обратиться к народу Германии. Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии. Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это небольшая нагрузка. Они хотят жить в Германии. 2 тысячи человек – это небольшая проблема для Германии. И канцлер Меркель с этим согласилась. Но блокируют все это поляки, - подчеркнул Глава белорусского государства.