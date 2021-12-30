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  2. МИД РФ: в случае инициирования Беларусью расследования фактов, озвученных Эмилем Чечко, мы окажем поддержку

МИД РФ: в случае инициирования Беларусью расследования фактов, озвученных Эмилем Чечко, мы окажем поддержку

Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет БЕЛТА.


По словам Марии Захаровой, случаи жестокого обращения польских пограничников и военных с беженцами задокументированы как профильными структурами ООН и Совета Европы, так и агентством Евросоюза Frontex. 

– Поэтому здесь никакой сенсационной новости нет, новость в подробностях и в том, что появился человек, который рассказал о том, как это происходит изнутри, – обратила внимание официальный представитель МИД России.

Действия польской стороны Мария Захарова назвала полным безумием. Официальный представитель МИД России считает, что заявления Эмиля Чечко требуют безусловного международного расследования. 

– В случае инициирования белорусскими коллегами расследования вопиющих фактов, которые были озвучены упомянутым вами военнослужащим, мы окажем вам [Беларуси] необходимую поддержку, в том числе в русле наших взаимных обязательств в рамках программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства, – подчеркнула Мария Захарова.

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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