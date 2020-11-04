Международная научно-практическая конференция специалистов в области психотерапии пройдет в Институте психологии БГПУ

– сообщили в пресс-службе БГПУ.В числе вопросов, которые будут рассмотрены специалистами, – психологические травмы и посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства приема пищи, когнитивно-поведенческая терапия при нарушениях репродуктивного здоровья, работа с тревогой и неопределенностью, развитие стрессоустойчивости, работа по снижению суицидального риска, вызванного опытом насилия.В течение двух дней участников ждут 14 мастер-классов и доклады 32 спикеров из разных стран. В конференции принимают участие директор Института психологии БГПУ Дмитрий Дьяков, страновой директор Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надаль, директор Института когнитивной терапии и исследований, клинический ассистент профессора психологии и психиатрии в Университете штата Пенсильвания Джудит Бек (США), профессор кафедры социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ Леонид Пергаменщик, главный врач Центра эмоциональной коррекции, доцент кафедры медицинской психологии и педагогики СЗГМУ имени И. И. Мечникова Дмитрий Ковпак (Россия) и другие.