Институт психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка 5–6 ноября 2020 года проводит II Международную научно-практическую конференцию «Когнитивно-поведенческий подход в консультировании и психотерапии», в которой примут участие ученые и врачи-практики.
– Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов и перспективных направлений научно-исследовательской, научно-методической и практической деятельности в области когнитивно-поведенческого консультирования и психотерапии, – сообщили в пресс-службе БГПУ. – Рабочими языками форума станут русский, белорусский и английский. Часть выступлений пройдет онлайн.
В числе вопросов, которые будут рассмотрены специалистами, – психологические травмы и посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства приема пищи, когнитивно-поведенческая терапия при нарушениях репродуктивного здоровья, работа с тревогой и неопределенностью, развитие стрессоустойчивости, работа по снижению суицидального риска, вызванного опытом насилия.
В течение двух дней участников ждут 14 мастер-классов и доклады 32 спикеров из разных стран. В конференции принимают участие директор Института психологии БГПУ Дмитрий Дьяков, страновой директор Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надаль, директор Института когнитивной терапии и исследований, клинический ассистент профессора психологии и психиатрии в Университете штата Пенсильвания Джудит Бек (США), профессор кафедры социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ Леонид Пергаменщик, главный врач Центра эмоциональной коррекции, доцент кафедры медицинской психологии и педагогики СЗГМУ имени И. И. Мечникова Дмитрий Ковпак (Россия) и другие.
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Международная научно-практическая конференция специалистов в области психотерапии пройдет в Институте психологии БГПУ
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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