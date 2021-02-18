Театральная неделя по страницам международного театрального форума «М.аrt.контакт» ожидает могилевчан. Она пройдет 21-27 марта на большой и малой сценах Могилевского областного драмтеатра. На форуме будут представлены восемь спектаклей белорусских коллективов.
Как уточняют организаторы, зрителям покажут постановку Могилевского областного театра кукол «Синяя-синяя», «Точку на временной оси» Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича (Бобруйск), «Шлюб з ветрам» Республиканского театра белорусской драматургии (Минск), «Мещанскую свадьбу» Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, «Метро» Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа (Витебск), «Дядя Ваня» Гомельского городского молодежного театра. Сразу два спектакля покажет Могилевский областной драмтеатр: «Беда от нежного сердца» и «Лиличка» (по произведениям Владимира Маяковского).
Билеты на постановки театральной недели уже поступили в продажу.
Фото: mogilevnews.by
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«Метро», «Лиличка», «Дядя Ваня». В Могилеве пройдет театральная неделя «М.аrt.контакта»
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