Месси не включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч с «Мецем»

В пресс-службе «Пари Сен-Жермен» сообщили, что у аргентинца после игры предыдущего тура против «Лиона» (2:1) выявили ушиб левого колена. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что именно по этой причине он заменил Лионеля Месси во втором тайме той встречи. Аргентинец, кстати, отреагировал на ту замену явным недовольством.ПСЖ выиграл все шесть проведенных к настоящему моменту матчей нынешнего розыгрыша чемпионата Франции и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 18 очками.