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  2. Месси не включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч с «Мецем»

Месси не включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч с «Мецем»

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не вошел в заявку ПСЖ на запланированный на сегодня поединок седьмого тура чемпионата Франции против «Меца».


В пресс-службе «Пари Сен-Жермен» сообщили, что у аргентинца после игры предыдущего тура против «Лиона» (2:1) выявили ушиб левого колена. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что именно по этой причине он заменил Лионеля Месси во втором тайме той встречи. Аргентинец, кстати, отреагировал на ту замену явным недовольством.

ПСЖ выиграл все шесть проведенных к настоящему моменту матчей нынешнего розыгрыша чемпионата Франции и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 18 очками.
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Фото: РЕЙТЕР
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