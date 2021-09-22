Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов мира

На первом месте – недавно перешедший из «Ювентуса» в «МЮ» португалец Криштиану Роналду, заработок которого в 2021 году, как сообщает издание, – $ 125 млн до вычета налогов.Места со второго по четвертое занимают игроки ПСЖ: аргентинец Лионель Месси ($ 110 млн), бразилец Неймар ($ 95 млн) и француз Килиан Мбаппе ($ 43 млн).Далее в первой десятке рейтинга последовательно идут египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», $ 41 млн), поляк Роберт Левандовски («Бавария», $ 35 млн), испанец Андрес Иньеста («Виссел Кобе», $ 35 млн), француз Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $ 34 млн), валлиец Гарет Бэйл («Реал», $ 32 млн) и бельгиец Эден Азар («Реал», $ 29 млн).