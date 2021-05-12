«Мешков Брест» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов

Сегодня вечером брестский Дворец спорта «Виктория» будет жить большим гандболом. «Мешков Брест» проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны». Поединок начнется в 19:45.
Фото: архив БЕЛТА
Бесспорным фаворитом и в сегодняшнем матче, и вообще во всем противостоянии, безусловно, является каталонский клуб, располагающий целой россыпью звезд гандбола и выигравший в этом сезоне все 53 проведенных поединка. Но «Мешков Брест», который никогда ранее не добирался до четвертьфинальной стадии ЛЧ, в этом сезоне уже неоднократно доказывал, что может побеждать кого угодно. Правда, сейчас задачу преподнести сенсацию усложняет то, что тренерский штаб «мешковцев» не сможет рассчитывать на нескольких ключевых гандболистов. Это Александр Шкуринский, Артем Сельвесюк, Павел Пачковски и Марко Панич.
Впрочем, главный тренер «Мешков Брест» Рауль Алонсо старается не терять присущего ему оптимизма. «Мы рады сыграть против лучшей команды мира на таком уровне. «Барселона» – суперклуб. И это особенный момент для БГК. В первом матче мы должны отдать все, что у нас есть. К сожалению, подходим к четвертьфиналу не в оптимальном составе. Четыре очень важных игрока пропустят ближайшие поединки. Для нас это практически незаменимые исполнители, что сильно осложняет работу. Но я не хочу заранее искать оправданий. Поверьте, в любой форме, в любом состоянии мы будем сражаться как одна команда. Уверен, и болельщики тоже, как всегда, помогут нам и дадут импульс. Матч начинается со счета 0:0, и шансы есть у всех. Нам надо бороться на каждом участке площадки, много двигаться и в целом действовать умно. Если к заключительному отрезку встречи будем оставаться в игре, то вполне сможем рассчитывать на хороший результат», – приводит слова испанского специалиста официальный сайт нашего клуба.
Ранее турнирные пути-дорожки брестчан дважды пересекались с «Барселоной» – и оба матча они, к сожалению, проиграли. Это произошло на групповом этапе Лиги чемпионов – 2018/2019, когда «мешковцы» уступили 21:29 дома и 32:41 в гостях. Впрочем, это была совсем другая история.
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«Мешков Брест» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов
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