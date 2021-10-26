Менеджер Светличной прокомментировал новости о ее пропаже

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев опроверг сообщения о ее пропаже, передает РБК.
Ранее в СМИ появились сообщения о пропаже актрисы – предположительно, она ушла из дома 20 октября и перестала выходить на связь. Источники писали об исчезновении Светличной со ссылкой на ее сына, который обратился в полицию; правоохранители проводят проверку, писали РБК и ТАСС. Позже сын Светличной заявил, что ничего не знает о местонахождении матери и что не обращался в полицию. Друг актрисы Иван Николаев опроверг ее исчезновение. Он сообщил РИА Новости, что Светличная переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
Менеджер актрисы Сергей Рублев опроверг информацию о переезде Светличной. По его словам, женщина продолжает жить в своей квартире. Насчет новостей о пропаже актрисы Рублев сказал следующее: «Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала». Тот факт, что актриса перестала выходить на связь, он объяснил возрастными особенностями (ей 81 год). «Мозговая деятельность в таком возрасте очень сложно восстанавливается. Я бы сейчас не волновался», – подчеркнул Сергей Рублев.
Он также заверил, что у Светличной есть родственники, которые могут о ней позаботиться. «Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят, – бывает все. Она живет «в своем мироощущении», как это бывает у пожилых», – пояснил менеджер актрисы.
Светлана Светличная известна ролями в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
Фото: ТАСС