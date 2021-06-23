Хронический тонзиллит – заболевание небных миндалин, сопровождающееся обострениями и периодами ремиссии, длительность которых во многом зависит от состояния иммунной системы у пациента, а также от гигиены. Меры, которые помогут облегчить протекание болезни, в эфире программы "О самом главном" перечислил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Отмечается, что в группе риска по заражению тонзиллитом находятся дети, пожилые люди и взрослые с ослабленным иммунитетом.
При обнаружении данного заболевания, отмечает Сергей Агапкин, необходимо выполнять некоторые рекомендации касательно гигиены миндалин: полоскать горло и делать упражнения для глоточного кольца. Во время такой тренировки можно петь или издавать какие-то звуки и одновременно напрягать мышцы глотки.
– Мышцы глотки сжимаются, за счет чего они механически массируют миндалины и выдавливают гнойные пробки. Если делать упражнение по 20–30 повторений 2–3 раза в день, то в течение двух-трех недель состояние миндалин резко улучшится, а частота обострений тонзиллита станет гораздо меньше, – резюмировал врач.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
885
Медик рассказал об особенностях лечения воспаленных миндалин
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter