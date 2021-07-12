В некоторых случаях пациенты не могут самостоятельно поднять низкий уровень гемоглобина. Такая проблема обычно говорит о развитии у человека железодефицитной анемии. Способы борьбы с заболеванием существуют, и они достаточно простые, однако потребуется много времени. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам врача, треть населения нашей планеты страдает от анемии, в том числе 90 процентов из них – железодефицитной.
У женщин низкий уровень гемоглобина объясняется регулярными ежемесячными кровопотерями. Однако специалист отметил, что проблему нельзя связывать только с этим. Важно также проверить желудочно-кишечный тракт, поскольку там могут быть ранки.
– Если каждый день терять по пол чайной ложки крови, через несколько недель это выльется в тяжелую анемию, – обратил внимание Александр Мясников.
Врач добавил, что избавиться от проблемы можно в том случае, если начать правильно питаться и принимать таблетки. Он напомнил, что запивать лекарства лучше апельсиновым соком, тогда железо будет лучше усваиваться. А вот принимать препараты с крепким чаем или с кальцием категорически запрещено. Если таблетки при соблюдении всех правил помогать не будут, стоит прибегнуть к внутривенному вливанию. Также Александр Мясников подчеркнул, что восполнить дефицит железа можно с помощью мяса – блюда из пищи растительного происхождения с этой проблемой не справятся.
– Надо помнить о том, что уровень гемоглобина можно поднять за месяц-два, но целиком запасы железа восполнятся с помощью интенсивного приема препаратов и продуктов не менее чем через полгода, – резюмировал медик.
Фото: pixabay.com
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Медик рассказал о способах повысить уровень гемоглобина у человека
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