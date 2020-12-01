Медик рассказал, как сохранить осанку, работая дистанционно

Главное – соблюдать правильное положение рук перед клавиатурой и не забывать об упражнениях, передает слова невролога Павла Бранда РИА Новости.
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Главная проблема удаленной работы – необходимость постоянно находиться в одной позе, которая при этом имеет все шансы оказаться неправильной. А это чревато негативными последствиями для здоровья.
«Неправильная поза может вызвать боль в пояснице, шейном отделе позвоночника, а также синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром. Он проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке. Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, – монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе – работа с компьютерной мышью и клавиатурой», – объяснил доктор.
Чтобы избежать таких последствий, Бранд посоветовал приобрести коврик для мыши с подушечкой под запястье и не забывать о правильном положении рук за клавиатурой.
«Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть – иметь опору и лежать на столе», – рассказал невролог.
Из других рекомендаций – выбрать стул с поясничной подушкой, расположить монитор на уровне глаз и стараться сидеть с ровной спиной, но обязательно расслабив плечи. И, конечно, не забывать о разминке – ее, по словам врача, нужно делать каждый час.
Фото: pixabay.com
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