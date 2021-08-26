Медик посоветовал делать дыхательную гимнастику для восстановления легких после COVID-19

Существует простое упражнение, с помощью которого можно быстро избавиться от последствий коронавирусной инфекции, а также восстановить легкие после перенесенной болезни. О том, как правильно выполнять эту дыхательную гимнастику, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
По словам специалиста, для упражнения нужна только коктейльная трубочка. Во время гимнастики необходимо вдыхать воздух через нос и выдыхать его через трубочку, при этом важно быстро-быстро то закрывать ее нижнее основание, то отпускать.
Скриншот видео
– Когда мы вдыхаем, в легких создается избыточное давление. А когда выдыхаем через маленькую трубочку, давление становится еще выше. Когда пальцем перекрываем на короткое время основание, давление в бронхах увеличивается, в результате чего они то расширяются, то сужаются. Мокрота, которая часто скапливается в бронхах, начинает более эффективно отходить, поэтому такое дыхательное упражнение часто используют в легочной реабилитации, в том числе после перенесенного коронавируса, – рассказал Сергей Агапкин.
Врач посоветовал выполнять это упражнение 2–3 раза в день на протяжении 5 минут.
Фото: pixabay.com