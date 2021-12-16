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Медик назвал главный признак того, что храп представляет опасность для здоровья

Эпизодический храп представляет опасность для здоровья пациента и может привести даже к внезапной смерти. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


По словам эксперта, одной из причин храпа является развитие ожирения.

– Часто жир откладывается не только, например, на животе, но и на внутренних органах, в том числе на мягком нёбе, которое увеличивается в размерах и начинает перекрывать ночью дыхательные пути, – обратил внимание Сергей Агапкин.

Второй причиной неприятной проблемы является уменьшение прочности коллагена в организме.

– Соединительные ткани, связки и сухожилия состоят из определенных белков (коллагена), которые делают их упругими. С возрастом упругость снижается, поэтому они легче деформируются, – отметил медик.

Сергей Агапкин добавил, что особую опасность представляет прерывистый храп.

– Это так называемые эпизоды апноэ – спонтанная остановка дыхания, которая может проходить от нескольких раз до нескольких десятков и даже сотен в течение ночи, из-за чего человек фактически половину времени проводит в состоянии гипоксии, или кислородного голодания. Появление ночного апноэ может приводить к синдрому внезапной сердечной смерти, – предупредил врач.

По словам Сергея Агапкина, таким пациентам необходимо пройти специальное обследование, которое называется полисомнография, чтобы проверить оксигенацию в ночное время.

– Частые эпизоды остановки дыхания нужно лечить. Существует тренировка мышц мягкого неба, также есть малые хирургические операции, лазерная вапоризация и подрезания радиочастотным ножом, – заключил медик.

Фото: pixabay.com
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