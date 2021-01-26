Белорусские мультипликаторы закончили работу над первым полнометражным мюзиклом «Звезды седьмого неба»

Четыре года понадобилось Елене Туровой, чтобы кукла Эля и кот Мурмот завершили путешествие по семи небесам. К экранизации сказки Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» известный режиссер приступила еще в 2017-м. Первым делом она отказалась от сложных компьютерных эффектов и сделала акцент на музыке. Так получился единственный в своем роде белорусский полнометражный мюзикл, рисованных героев которого озвучили известные отечественные артисты. Множество ролей озвучила Елена Турова.





Елена Турова.



ФОТО ДМИТРИЯ ЕЛИСЕЕВА.













— Картина делалась по­этапно, по сериям, потому что наш цех не настолько большой. Если бы все мы работали только над «Звездами…», другие проекты остались бы без специалистов. Объясню: параллельно в производстве находятся несколько мультфильмов, в том числе те, которые делаются для фестивалей. «Звезды…», в свою очередь, мы планируем к показу в кинотеатрах. Это очень зрительское кино.









В 2009 году книга Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» получила театральную адаптацию. Постановка, кстати, до сих пор идет на сцене театра имени Горького. Успейте сходить, чтобы сравнить: в феврале спектакль покажут целых шесть раз.





— С одной стороны, мы хотели, чтобы песни были в меру детскими. С другой — яркими и запоминающимися.

Композитор Леонид Ширин одну из партий в «Звездах седьмого неба» исполнил сам, это был его актерский дебют. Голосом Ширина поет герой по кличке Наглюк.

Именитый бард Анатолий Длусский в образе Баюшки, актер Дмитрий Пустильник в ролях Страха и Звездочета и Тео, спевший за кота Мурмота. Такими, смеются на «Беларусьфильме», наших артистов зрители еще не видели.рассказывает режиссер мульт­фильма Елена Турова.Сказочным феям свой голос подарила певица и поэтесса Ольга Рыжикова.Создание мультфильмов — дело небыстрое и кропотливое. Запуститься с полным метром Елена Турова могла бы и раньше, но мультипликационная студия «Беларусьфильма» ограничена в трудовых ресурсах:Идея создать не просто мультфильм, а мюзикл родилась, продолжает Елена Турова, в долгих спорах и обсуждениях:Автору книги Геннадию Давыдько идея перенаправить его творческую фантазию в музыкальное русло показалась весьма симпатичной. Более того, на первом этапе работы он лично принимал участие в разработке сценария:Готовый мультфильм Геннадий Брониславович еще не посмотрел, видел только отрывки. Но даже ими, рассказывает, остался очень доволен:Одной из главных задач на начальном этапе производства, вспоминает Елена Турова, было найти композитора. Музыку к будущему мультфильму предложили написать четырем авторам. Больше всего создателям «Звезд…» понравились мелодии Леонида Ширина. Автором слов всех композиций стала сама режиссер Турова.Фильм состоит из 5 частей, каждая по 13 минут. А это, в свою очередь, 9 музыкальных номеров плюс проигрыши: колоссальное количество музыки! Еще из интересного: за главного героя, мальчика Сашу, поет… Диана Красуцкая. Девочка была в числе учеников музыкальных школ, которых привели на прослушивание. Талант и хрустальный голосок малышки отметили многие, в том числе Елена Турова:Если все сложится удачно, то мультипликационную историю о дружбе, мечтах и самых заветных желаниях маленькие зрители и их родители увидят уже во время школьных весенних каникул.