Белорусские мультипликаторы закончили работу над первым полнометражным мюзиклом «Звезды седьмого неба»

Четыре года понадобилось Елене Туровой, чтобы кукла Эля и кот Мурмот завершили путешествие по семи небесам. К экранизации сказки Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» известный режиссер приступила еще в 2017-м. Первым делом она отказалась от сложных компьютерных эффектов и сделала акцент на музыке. Так получился единственный в своем роде белорусский полнометражный мюзикл, рисованных героев которого озвучили известные отечественные артисты. Множество ролей озвучила Елена Турова.
Елена Турова.
Именитый бард Анатолий Длусский в образе Баюшки, актер Дмитрий Пустильник в ролях Страха и Звездочета и Тео, спевший за кота Мурмота. Такими, смеются на «Беларусьфильме», наших артистов зрители еще не видели.
— Была установка: набрать не только популярных исполнителей, но и играющих. Тех, кому под силу перевоплотиться в нужных нам персонажей, — рассказывает режиссер мультфильма Елена Турова. — Так у нас сложилась суперкоманда, некоторые артисты сыграли по три-четыре роли, очень разные. Тео, к слову, настолько вошел в образ Мурмота, что сегодня я даже не представлю кого-то другого, кто заговорил бы таким же мурлыкающим голосом.
Сказочным феям свой голос подарила певица и поэтесса Ольга Рыжикова.
Создание мультфильмов — дело небыстрое и кропотливое. Запуститься с полным метром Елена Турова могла бы и раньше, но мультипликационная студия «Беларусьфильма» ограничена в трудовых ресурсах:
— Картина делалась поэтапно, по сериям, потому что наш цех не настолько большой. Если бы все мы работали только над «Звездами…», другие проекты остались бы без специалистов. Объясню: параллельно в производстве находятся несколько мультфильмов, в том числе те, которые делаются для фестивалей. «Звезды…», в свою очередь, мы планируем к показу в кинотеатрах. Это очень зрительское кино.
— Я из поколения детей, которое выросло на «Бременских музыкантах», «Летучем корабле», прекрасном мультфильме «Как львенок и черепаха пели песню». Поэтому мы сразу решили ориентироваться не на западные стандарты, а на фильмы нашего детства.
Автору книги Геннадию Давыдько идея перенаправить его творческую фантазию в музыкальное русло показалась весьма симпатичной. Более того, на первом этапе работы он лично принимал участие в разработке сценария:
— Но потом я увидел, что Лена мой абсолютный единомышленник, мы существуем в одном мире. И я перестал ее контролировать. Есть моя идея, есть книга. А режиссерские ходы полностью доверил команде аниматоров.
В 2009 году книга Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» получила театральную адаптацию. Постановка, кстати, до сих пор идет на сцене театра имени Горького. Успейте сходить, чтобы сравнить: в феврале спектакль покажут целых шесть раз.Готовый мультфильм Геннадий Брониславович еще не посмотрел, видел только отрывки. Но даже ими, рассказывает, остался очень доволен:
— Вообще, меня радует уже сам факт, что такой фильм выходит и скоро его увидят все зрители.
Одной из главных задач на начальном этапе производства, вспоминает Елена Турова, было найти композитора. Музыку к будущему мультфильму предложили написать четырем авторам. Больше всего создателям «Звезд…» понравились мелодии Леонида Ширина. Автором слов всех композиций стала сама режиссер Турова.
Композитор Леонид Ширин одну из партий в «Звездах седьмого неба» исполнил сам, это был его актерский дебют. Голосом Ширина поет герой по кличке Наглюк.Фильм состоит из 5 частей, каждая по 13 минут. А это, в свою очередь, 9 музыкальных номеров плюс проигрыши: колоссальное количество музыки! Еще из интересного: за главного героя, мальчика Сашу, поет… Диана Красуцкая. Девочка была в числе учеников музыкальных школ, которых привели на прослушивание. Талант и хрустальный голосок малышки отметили многие, в том числе Елена Турова:
— Мы понимали, что если выберем мальчика, то через пару лет, пока делается мультфильм, у него произойдет мутация голоса, и он дальше не сможет озвучивать роль. Поэтому остановились на Диане, которая сразу спела очень чисто и искренне. Потом она каждый год приходила на доозвучку, и в прошлом году мы ее уже не узнали: пришла не девочка, а молодая девушка. Ей, кстати, тоже пришлось серьезно поработать над голосом и подстроить его под те детские интонации, которые звучали в первых сериях проекта.
Если все сложится удачно, то мультипликационную историю о дружбе, мечтах и самых заветных желаниях маленькие зрители и их родители увидят уже во время школьных весенних каникул.
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