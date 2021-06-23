В Telegram-канале ведомства напомнили, чем может обернуться купание в состоянии алкогольного опьянения. Был опубликован социальный ролик «Вечная память нетрезвым купальщикам», который был снят в 2014 году на Цнянском водохранилище.
Отмечается, что видео буквально взорвало интернет. Оно заставляет задуматься каждого. Героем видео стал мужчина, который выпил спиртное и отправился купаться. О последствиях таких действий напомнили всем отдыхающим: на пляже заиграл похоронный марш.
– Нетрезвый человек неспособен адекватно оценивать ситуацию, теряет контроль над собой и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Вот почему купаться в состоянии опьянения строго запрещено, – пояснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Видео МЧС
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МЧС напомнило о последствиях купания в пьяном виде и опубликовало видео, в котором на пляже заиграл похоронный марш
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