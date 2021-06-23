МЧС напомнило о последствиях купания в пьяном виде и опубликовало видео, в котором на пляже заиграл похоронный марш

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Отмечается, что видео буквально взорвало интернет. Оно заставляет задуматься каждого. Героем видео стал мужчина, который выпил спиртное и отправился купаться. О последствиях таких действий напомнили всем отдыхающим: на пляже заиграл похоронный марш.– пояснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.Видео МЧС