Мацель: решение Литвы о запрете транзита белорусского калия через страну обойдется им примерно в 100 миллионов долларов

Об этом заявил заведующий кафедрой международных отношений Белорусского государственного университета Валерий Мацель, комментируя телеканалу ОНТ решение Литвы о возможном полном запрете транзита белорусского калия через страну.







- Решение литовского правительства – это очередной необдуманный шаг в угоду геополитическим интересам Соединенных Штатов Америки, - отметил Валерий Мацель. – Это просто выстрел в голову. По расчетам нашего Правительства и Премьер-министра Романа Головченко, бюджету Литвы и налогоплательщикам этот запрет обойдется примерно в 100 миллионов долларов. Для такой республики это действительно огромные деньги.

Беларусь готова к декабрю перенаправить транзит калия из Литвы в порты России. По мнению экономистов, компенсировать связанные с увеличением расстояния перевозки потери можно через специальные железнодорожные тарифы. Об этом Валерий Мацель высказался так:

- Вполне вероятно, что при условии нахождения золотой середины между российскими трейдерами, железнодорожниками, Белорусской калийной компанией и нашим Министерством транспорта и коммуникацией, мы получим ничем не уступающий по маржинальности и экономичности транспортных услуг российский вариант.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин тем временем обратил внимание на высокую потребность в загрузке литовских портов:

- Без белорусских товаров, без белорусского калия они будут пустовать и станут никому не нужными. В литовские порты вложены огромные инвестиции, поэтому их недозагрузка будет означать потерю значительного дохода. Компенсировать убытки на текущий момент будет очень сложно.





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