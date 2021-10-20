Матчами в четырех квартетах закроется третий тур группового этапа ЛЧ

Группа E: «Барселона» – «Динамо» (Киев), «Бенфика» – «Бавария»

Главный тренер «Барселоны

» Роланд Куман

Группа F: «Янг Бойз» – «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта»

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду

Группа G: «Зальцбург» – «Вольфсбург», «Лилль» – «Севилья»

Группа H: «Зенит» – «Ювентус», «Челси» – «Мальме»

«Барселона» ужасно начала групповой этап, проиграв «Баварии» и «Бенфике» с одинаковым счетом 0:3 и к тому же не нанеся в тех матчах ни одного удара в створ ворот. Сегодня соперник для того, чтобы наконец ликвидировать ноль в графе «набранные очки», у каталонцев вроде бы подходящий. Но слишком уж недооценивать киевское «Динамо» не стоит. В прошлом сезоне, когда в составе «Барсы» еще заправлял Лионель Месси, киевляне смогли дать бой «сине-гранатовым» на «Камп Ноу» и проиграли с разницей всего в один мяч – 1:2.Из десяти еврокубковых матчей «Бенфика» не выиграла у «Баварии» ни одного. И «снять проклятье» сегодня, несмотря на поддержку родных трибун, португальской команде будет очень сложно. Уж больно неуязвимым выглядит в этом сезоне чемпион Германии.Перед началом группового раунда первое место в этом квартете многие отводили «МЮ», но пока дела английского гранда идут с переменным успехом (поражение, победа), из-за чего «Манчестер Юнайтед» идет в таблице только на третьем месте. И получится ли исправить положение дел сегодня, большой вопрос. Ведь «Аталанта» представляет собой серьезную силу и имеет потенциал для того, чтобы как минимум не проиграть.Непонятно, чего ожидать и от поединка в Швейцарии. Фаворитом вроде бы является «Вильярреал». Однако начал он турнир ни шатко ни валко (всего одно очко после двух туров). И последний матч «Желтой субмарины» в Примере, проигранный «Осасуне» (1:2), оставил очень много вопросов.Изначально эта группа виделась одной из самых ровных по подбору команд – и первый-второй туры лишь укрепили в этом мнении. Три из четырех матчей, состоявшихся в квартете G к настоящему моменту, завершились вничью. И сегодня в обеих парах, думается, все тоже будет на тоненького.Дела «Ювентуса» в чемпионате Италии идут с переменным успехом. Но в Лиге чемпионов «Старая синьора» неуязвима: выиграла оба проведенных матча и к тому же не пропустила в них ни одного мяча. «Зенит», конечно, приложит максимум усилий для того, чтобы прервать серию команды из Турина. Но его готовность на этом отрезке сезона не может не настораживать болельщиков команды. Подопечные Сергея Семака уступили в Российской премьер-лиге два матча подряд.«Мальме» на старте группового раунда Лиги чемпионов проиграл оба поединка с общим счетом 0:7. И мало кто верит в то, что в матче против победителя минувшей ЛЧ серия неудач шведской команды прервется. Однако в футболе всегда может найтись место чуду.